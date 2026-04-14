أبو حلتم: الاقتصاد الأردني متين وجاذب للاستثمار رغم التحديات

وطنا اليوم:أكد رئيس هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم أن الحكومة تسعى لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات بما يسهم في التنمية المستدامة وزيادة فرص التشغيل.

وقال أبو حلتم خلال استضافته في منتدى التواصل الحكومي الذي نظمته وزارة الاتصال الحكومي اليوم الثلاثاء بعنوان “تعزيز سوق المال الأردني”: إن الاقتصاد الأردني أثبت منعته رغم التحديات الجيوسياسية المؤثرة في المنطقة، وما يزال جاذبا للمستثمرين إقليميا ودوليا.

وأشار إلى أن الشركات المدرجة في بورصة عمان سجلت ثاني أعلى أرباح تاريخية خلال العام الماضي، فيما تجاوزت القيمة السوقية للشركات المدرجة 28 مليار دينار.

ولفت أبو حلتم إلى أن 47% من المستثمرين في بورصة عمان هم أجانب، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المالي الأردني.

وأوضح أنه ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، تعمل الهيئة على تنفيذ عدة مشاريع رئيسية أبرزها تشجيع صناديق الاستثمار المشترك، وتمكين إصدار صكوك التمويل الإسلامي، وتنشيط السوق الثانوي لتداول السندات في بورصة عمان.

وأضاف أبو حلتم أنه في إطار جهود الهيئة لتعزيز بيئة الاستثمار تم مؤخراً تسجيل صندوق كابيتال للاستثمار العالمي، وتسجيل صندوق صفوة المتوازن.

وأشار إلى أن هناك عدة صكوك تمويل إسلامية مسجلة أهمها صكوك الإجارة، والمرابحة، والسلم، والمضاربة، والمشاركة، والاستصناع، وصكوك بيع حق المنفعة.

وبيّن أبو حلتم أن حجم التداول السنوي في بورصة عمان خلال عام 2025 بلغ 2.3 مليار دينار، وعلى المستوى اليومي تراوح المعدل بين 9.1 مليون دينار في كانون الثاني، و10.8 مليون دينار في شباط، و12.1 مليون دينار في آذار، بمعدل عام يومي يقارب 8.8 مليون دينار.