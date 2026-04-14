د. النسور يستعرض دور البوتاس العربية في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ ركائز الأمن الاقتصادي

وطنا اليوم:أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور أن الشركة تمضي في تنفيذ استراتيجية تحول صناعي متكاملة تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية الوطنية وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ ركائز الأمن الاقتصادي. جاء ذلك خلال استقبال الشركة وفداً من المشاركين في دورة الدفاع الوطني (23/2026) في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية برئاسة آمر الكلية العميد الركن رزق الرواشدة، ومشاركة رئيس هيئة التوجيه العميد الركن محمد المهيدات وأعضاء هيئة التوجيه، خلال زيارة ميدانية إلى مصانع الشركة في منطقة غور الصافي، للاطلاع على تجربة الشركة ودورها في دعم ركائز الأمن الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

وخلال الزيارة، قدّم الدكتور النسور محاضرة بعنوان: “السياسة الصناعية ودورها في التنمية الوطنية : رؤى من تجربة شركة البوتاس العربية”، استعرض خلالها التحول النوعي الذي شهدته الشركة خلال السنوات الأخيرة، وانتقالها من مرحلة الإنتاج التقليدي إلى مرحلة التكتل الصناعي المتكامل القائم على تعظيم القيمة المضافة وتطوير الصناعات المشتقة.

وأشار الدكتور النسور إلى أن الشركة سجلت خلال عام 2025 رقماً قياسياً تاريخياً في إنتاج البوتاس بلغ نحو (2.9) مليون طن بنمو تجاوز 21%، فيما بلغ صافي الإيرادات الموحدة نحو (726) مليون دينار، وصافي الأرباح الموحدة قرابة (173) مليون دينار، وهو ما يعكس متانة الأداء التشغيلي والمالي للشركة.

وأضاف الدكتور النسور أن الشركة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تعزيز حضورها في الأسواق العالمية من خلال تطوير منتجات جديدة من البوتاس وفتح أسواق تصديرية إضافية في أوروبا والبرازيل وعدد من الأسواق الآسيوية، ما أسهم في تلبية الطلب المتزايد على الأسمدة في الأسواق الدولية وتعزيز موقع الأردن ضمن سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح الدكتور النسور أن رؤية الشركة الاستراتيجية الممتدة حتى عام 2034 لا تقتصر على رفع الطاقة الإنتاجية لتصل إلى نحو(3.7) ملايين طن، بل تمتد إلى فتح مسارات صناعية جديدة وتوسيع محفظة المنتجات المتخصصة ذات القيمة المضافة العالية، بما يعزز موقع الأردن ضمن سلاسل القيمة العالمية ويدعم الأمن الغذائي العالمي.

كما أشار الدكتور النسور إلى أن الخطط الاستثمارية للشركة تتضمن مشاريع رأسمالية تقدر كلفتها بنحو (3.4) مليار دولار، تستهدف تطوير منظومة الإنتاج والتوسع في الصناعات الكيماوية والمواد المشتقة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد الدكتور النسور أن شركة البوتاس العربية تُعد اليوم من قواطر التنمية الاقتصادية الرئيسية في البلاد من خلال مساهمتها في رفع مستوى الصادرات الوطنية وتدعيم موازنة الدولة وتوفير فرص العمل للأردنيين.

وبين الدكتور النسور أن العلاقة بين الأداء الاقتصادي للدول واستقرارها ترتبط ارتباطاً وثيقاً يعكس تفاعلاً عميقاً بين معطيات التنمية ومؤشرات الأمن الاجتماعي والسياسي، موضحاً أنه كلما ازداد الاقتصاد قوةً وتنوعاً، وتحققت معدلات نمو مستدامة، انعكس ذلك إيجاباً على مستوى معيشة الأفراد، مما يحدّ من الفوارق الاجتماعية ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأشار الدكتور النسور كذلك إلى أن الأداء الاقتصادي القوي يسهم في تمكين الدولة من الدفاع عن مصالحها في الساحة السياسية العالمية، إذ يمنحها أدوات نفوذ متعددة تتجاوز القوة التقليدية. فالدولة ذات الاقتصاد المتين تمتلك قدرة أكبر على التأثير في القرارات الدولية، سواء عبر الاستثمار، أو الشراكات الاستراتيجية، مما يعزز مكانتها ويمنحها وزناً تفاوضياً أعلى. كما أن الاستقرار المالي يدعم تطوير القدرات الدفاعية والتكنولوجية، ويُكسب الدولة ثقة الحلفاء واحترام الخصوم، الأمر الذي يرسّخ حضورها الفاعل ويُمكّنها من حماية مصالحها وتحقيق أهدافها في النظام الدولي، مبيناً أن الاستثمار في الاقتصاد، وتبني سياسات تنموية رشيدة، لا يُعدّ مجرد خيار مالي، بل هو ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الشامل وترسيخ دعائم الأمن الوطني.

من جانبه، ثمّن آمر كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية العميد الركن رزق الرواشدة الدور الريادي لشركة البوتاس العربية كإحدى ركائز الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الاطلاع على التجارب الوطنية الصناعية الناجحة يسهم في تعزيز الفهم الاستراتيجي لدى المشاركين، خصوصاً فيما يتعلق بمفهوم الأمن الاقتصادي ودوره في دعم الأمن الوطني الشامل.

وأشار العميد الركن الرواشدة إلى أن تجربة شركة البوتاس العربية في تحويل الموارد الطبيعية إلى قوة صناعية وتصديرية قادرة على المنافسة العالمية تمثل نموذجاً مهماً في بناء اقتصاد وطني أكثر متانة واستدامة.

وفي ختام الزيارة، قام الوفد بجولة ميدانية حيث اطلع المشاركون على التقنيات التشغيلية الحديثة وآليات إنتاج البوتاس والمنتجات المتخصصة الموجهة للأسواق العالمية.