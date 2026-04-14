الفايز: توسيع دائرة الحرب سيؤدي إلى المزيد من والفوضى والدمار

وطنا اليوم:بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الثلاثاء، مع السفير السعودي لدى المملكة الأمير منصور بن خالد آل سعود، بحضور رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية العين جمال الصرايرة وسفير سلطنة عمان الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي، كلا على حدة، أوجه العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها بمختلف المجالات.

كما بحث الفايز مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة، معبرا عن اعتزازه بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية الأردنية مع السعودية وسلطنة عُمان، ووصفها بأنها علاقات تاريخية ومتجذرة تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة، وقضايا الأمة العربية العادلة.

وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة وما يتعلق بالحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية وتداعياتها على أمن واستقرار الإقليم والمنطقة، حيث أكد الفايز أن توسيع دائرة الحرب والصراع، سيؤدي إلى المزيد من والفوضى والدمار في المنطقة.

وقال الفايز، إن الأردن يرفض الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج العربي، مبينا أن جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد أن أمن واستقرار دول الخليج، يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار الأردن، وأن استقرارهم أساس استقرار المنطقة والعالم، وقد دعا جلالته إلى وقف الحرب وضرورة العمل على تحقيق تهدئة شاملة ومستدامة تسهم في استعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام للجميع.