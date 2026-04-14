ميلوني تعلّق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل

10 دقائق ago
وطنا اليوم:أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل، على خلفية التطورات الراهنة.
وقالت ميلوني، في تصريحات على هامش فعالية بمدينة فيرونا نقلتها وكالة “أنسا” الإيطالية: “نظرًا للوضع الحالي، قررت الحكومة تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل”.
وفي سياق متصل، شددت ميلوني على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لدفع مفاوضات السلام، في إشارة إلى التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
وأكدت ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار وإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرة إلى أهميته الحيوية، ليس فقط لإمدادات الوقود، بل أيضًا للأسمدة.
وقالت للصحافيين: “من الضروري مواصلة العمل لدفع مفاوضات السلام قدمًا، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق الاستقرار وإعادة فتح مضيق هرمز”.


