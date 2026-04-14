مالية الأعيان تقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا

وطنا اليوم:أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا لسنة 2024، كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة الدكتور صالح الخرابشة وأمين عام الوزارة مروان الرفاعي