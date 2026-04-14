بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون برلمانية

مالية الأعيان تقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا

13 دقيقة ago
وطنا اليوم:أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا لسنة 2024، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة الدكتور صالح الخرابشة وأمين عام الوزارة مروان الرفاعي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
