ارتفاع غرام الذهب دينار و30 قرشا في السوق المحلية

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، بمقدار دينار و30 قرشاً للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 111.6 دينار، مقابل 107.4 دينار لجهة الشراء.

وسجل غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلباً في السوق المحلية، 97.5 دينار للبيع، و93.2 دينار للشراء.

كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 18 نحو 86.3 دينار، مقابل 79.5 دينار للشراء، فيما سجل عيار 14 نحو 67.5 دينار للبيع و59.2 دينار للشراء.