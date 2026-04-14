بلدية إربد تعتمد سوق الأفراح بديلا لحسبة الجورة وإلغاء مقترح خان حدو

وطنا اليوم:أكد رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام أن البلدية اعتمدت اسم “سوق الأفراح” بديلا عن “حسبة الجورة” وذلك بعد دراسة مستفيضة لعدة مقترحات تسمية بما ينسجم مع طبيعة الموقع ووظيفته الحالية ويعكس طابعه الحيوي والخدمي.

وأوضح العزام أن البلدية قررت إلغاء المقترح الذي كان يقضي بإطلاق اسم “خان حدو” على الموقع .

وشهدت إربد حالة من الجدل الواسع عقب إعلان بلدية إربد الكبرى مقترحا لإطلاق اسم “حسبة خان حدو” بدلًا من “حسبة الجورة” وسط اعتراضات شعبية اعتبرت أن التسمية الجديدة لا تنسجم مع تاريخ الموقع وهويته .

واعلن العزام يوم السبت الماضي خلال اجتماع عقدته بلدية اربد الكبرى وحضره رئيس لجنة البلدية عماد العزام، ونائب الرئيس عماد النداف، ورئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة وعضو غرفة تجارة اربد احمد الحواري .أن البلدية ستقوم بتنفيذ المشروع دون الاستدانة أو الحصول على أي قرض، وبكلفة لا تتجاوز مليون دينار، مؤكداً أن البلدية لا تنظر إلى المشروع نظرةً استثمارية، بل خدمةً للتجار ضمن مشروع تطوير متكامل للوسط التجاري في مدينة إربد.

وأضاف العزام أن السوق الجديد يتضمن أماكن عرض مناسبة للبضائع، وفيه بنية تحتية متكاملة تتضمن جميع الخدمات من مواقف سيارات، وشحن للمركبات الكهربائية، ودورات مياه، وأماكن للوضوء