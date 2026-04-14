بلدية إربد تعتمد سوق الأفراح بديلا لحسبة الجورة وإلغاء مقترح خان حدو

وطنا اليوم:أكد رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام أن البلدية اعتمدت اسم “سوق الأفراح” بديلا عن “حسبة الجورة” وذلك بعد دراسة مستفيضة لعدة مقترحات تسمية بما ينسجم مع طبيعة الموقع ووظيفته الحالية ويعكس طابعه الحيوي والخدمي.
وأوضح العزام أن البلدية قررت إلغاء المقترح الذي كان يقضي بإطلاق اسم “خان حدو” على الموقع .
وشهدت إربد حالة من الجدل الواسع عقب إعلان بلدية إربد الكبرى مقترحا لإطلاق اسم “حسبة خان حدو” بدلًا من “حسبة الجورة” وسط اعتراضات شعبية اعتبرت أن التسمية الجديدة لا تنسجم مع تاريخ الموقع وهويته .
واعلن العزام يوم السبت الماضي خلال اجتماع عقدته بلدية اربد الكبرى وحضره رئيس لجنة البلدية عماد العزام، ونائب الرئيس عماد النداف، ورئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة وعضو غرفة تجارة اربد احمد الحواري .أن البلدية ستقوم بتنفيذ المشروع دون الاستدانة أو الحصول على أي قرض، وبكلفة لا تتجاوز مليون دينار، مؤكداً أن البلدية لا تنظر إلى المشروع نظرةً استثمارية، بل خدمةً للتجار ضمن مشروع تطوير متكامل للوسط التجاري في مدينة إربد.
وأضاف العزام أن السوق الجديد يتضمن أماكن عرض مناسبة للبضائع، وفيه بنية تحتية متكاملة تتضمن جميع الخدمات من مواقف سيارات، وشحن للمركبات الكهربائية، ودورات مياه، وأماكن للوضوء


24 ساعة
14:01

الفايز: توسيع دائرة الحرب سيؤدي إلى المزيد من والفوضى والدمار

13:58

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة

13:55

ميلوني تعلّق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل

13:52

مالية الأعيان تقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا

13:29

صالح وائل الشقيرات … امتداد الإرث وبصمة الجيل الجديد

12:36

5 إشارات خطيرة.. هل أخطأ الهلال بالتعاقد مع بنزيما؟

12:30

إعادة مؤذن مسجد إلى عمله بعد تبرئته قضائياً

12:22

إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات عن أضرار الحرب

12:08

لماذا يُعد الخليج العربي أغنى مناطق العالم بالنفط والغاز؟

11:52

أسعار اللحوم الحمراء تلهب جيوب المواطنين في الأردن

11:38

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة آخرين جنوبي لبنان

11:31

ارتفاع غرام الذهب دينار و30 قرشا في السوق المحلية

وفيات
وفيات الثلاثاء 14-4-2026وفيات الإثنين 13-4- 2026وفيات الأحد 12-4-2026وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويان