السفارة الأمريكية في الاردن تستأنف تقديم الخدمات لرعاياها

وطنا اليوم:أعلنت السفارة الامريكية في عمان مساء امس الإثنين، استئناف تقديم الخدمات القنصلية المحدودة للمواطنين الأمريكيين فقط.

وقال السفارة إن المواطنين الامريكيين الراغبين بالحصول على الخدمة الاتصال عبر الموقع الرسمي.

وبينت أنها تراقب الوضع في الشرق الاوسط وستوافي جميع الأمريكيين في الاردن بالمستجدات حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات لسلامتهم، حاثة رعاياها على ضرورة الالتزام باليقظة واتباع تعليمات السلطات المحلية ومراجهة آخر التوجيهات الصادرة عن السفارة.

في 3 آذار الماضي، أمرت وزارة الخارجية موظفي الحكومة الأمريكية غير الطارئين وأفراد أسرهم بمغادرة الأردن بسبب تهديد الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

وتقدم السفارة الأمريكية عمان خدمات قنصلية محدودة بالتعيين يمكن للمواطنين الأمريكيين التواصل مع Amman-ACS@state.gov لترتيب موعد حيث يجب على الأمريكيين الاتصال بـ عمان ‐ ACS@state.gov في حالة الطوارئ.