بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

4 ساعات ago
السفارة الأمريكية في الاردن تستأنف تقديم الخدمات لرعاياها

وطنا اليوم:أعلنت السفارة الامريكية في عمان مساء امس الإثنين، استئناف تقديم الخدمات القنصلية المحدودة للمواطنين الأمريكيين فقط.
وقال السفارة إن المواطنين الامريكيين الراغبين بالحصول على الخدمة الاتصال عبر الموقع الرسمي.
وبينت أنها تراقب الوضع في الشرق الاوسط وستوافي جميع الأمريكيين في الاردن بالمستجدات حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات لسلامتهم، حاثة رعاياها على ضرورة الالتزام باليقظة واتباع تعليمات السلطات المحلية ومراجهة آخر التوجيهات الصادرة عن السفارة.
في 3 آذار الماضي، أمرت وزارة الخارجية موظفي الحكومة الأمريكية غير الطارئين وأفراد أسرهم بمغادرة الأردن بسبب تهديد الحرب الإسرائيلية الإيرانية.
وتقدم السفارة الأمريكية عمان خدمات قنصلية محدودة بالتعيين يمكن للمواطنين الأمريكيين التواصل مع Amman-ACS@state.gov لترتيب موعد حيث يجب على الأمريكيين الاتصال بـ عمان ‐ ACS@state.gov في حالة الطوارئ.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:01

الفايز: توسيع دائرة الحرب سيؤدي إلى المزيد من والفوضى والدمار

13:58

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة

13:55

ميلوني تعلّق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل

13:52

مالية الأعيان تقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا

13:29

صالح وائل الشقيرات … امتداد الإرث وبصمة الجيل الجديد

12:36

5 إشارات خطيرة.. هل أخطأ الهلال بالتعاقد مع بنزيما؟

12:30

إعادة مؤذن مسجد إلى عمله بعد تبرئته قضائياً

12:22

إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات عن أضرار الحرب

12:08

لماذا يُعد الخليج العربي أغنى مناطق العالم بالنفط والغاز؟

11:52

أسعار اللحوم الحمراء تلهب جيوب المواطنين في الأردن

11:38

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة آخرين جنوبي لبنان

11:31

ارتفاع غرام الذهب دينار و30 قرشا في السوق المحلية

وفيات
وفيات الثلاثاء 14-4-2026وفيات الإثنين 13-4- 2026وفيات الأحد 12-4-2026وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويان