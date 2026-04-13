النائب طهبوب توجه سؤالاً إلى وزير العمل حول دقة الأرقام المتداولة بشأن وجود 272 متقاعداً يتقاضون رواتب تقاعدية مرتفعة تُقدّر كلفتها الإجمالية السنوية بعشرات الملايين من الدنانير

وطنا اليوم – قالت النائب ديمة طهبوب أنها وجّهت سؤالاً إلى وزير العمل خالد البكار حول دقة الأرقام المتداولة بشأن وجود 272 متقاعداً يتقاضون رواتب تقاعدية مرتفعة تُقدّر كلفتها الإجمالية السنوية بعشرات الملايين من الدنانير، مؤكدة ضرورة تحقيق العدالة في الرواتب التقاعدية.

وأضافت طهبوب أن أول بادرة حسن نية وعدالة من الحكومة تتمثل في تقليص الرواتب العليا إلى سقف لا يتجاوز 4 إلى 5 آلاف دينار.

وتضمّن السؤال النيابي استيضاحاً حول مدى دقة هذه الأرقام ونسبتها من إجمالي المتقاعدين، والأثر الاكتواري لهذه الفئة على استدامة صندوق الضمان الاجتماعي على المديين المتوسط والبعيد.

كما سألت عن وجود دراسات اكتوارية محدّثة تقيس أثر الرواتب التقاعدية المرتفعة على التوازن المالي للصندوق، والسياسات المعتمدة لضبط العدالة بين المشتركين، خصوصًا الفجوة بين الحد الأدنى والرواتب المرتفعة.

وتطرّق السؤال إلى ما إذا كانت الحكومة أو المؤسسة تدرس وضع سقف أعلى للرواتب التقاعدية أو تعديل آلية احتسابها، إضافة إلى الأثر المالي المتوقع في حال تطبيق ذلك، وكيفية ضمان عدم تحميل الأجيال القادمة أعباء إضافية أو التأثير على قدرة الصندوق في الوفاء بالتزاماته المستقبلية.