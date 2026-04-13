مجمع اللغة العربية يعيد تشكيل لجانه

ساعة واحدة ago
مجمع اللغة العربية يعيد تشكيل لجانه

وطنا اليوم:أقر مجلس مجمع اللغة العربية الأردني تشكيل لجانه لعام 2026، في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اللغة العربية، وتطوير العمل اللغوي والعلمي، ومواكبة التحول الرقمي.
وبحسب بيان للمجمع اليوم الاثنين، تم إعادة تشكيل لجان: “الأصول، والتأليف والترجمة والنشر وتحقيق التراث، والندوات والمحاضرات والمؤتمرات، ومصطلحات العلوم الأساسية والتطبيقية والصحية، واللغة العربية والتكنولوجيا، ومراجعة الذخيرة المصطلحية”، إلى جانب هيئة تحرير مجلة المجمع المحكمة.
وأكد المجمع أن المجلس سيواصل استكمال تشكيل بقية لجانه الدائمة والمؤقتة، وبما يسهم في تطوير العمل المؤسسي، وتوحيد المصطلحات، وتعزيز البحث العلمي، وترسيخ حضور اللغة العربية في مختلف مجالات المعرفة


24 ساعة
21:43

الذنيبات يتفقد ميناء تصدير الفوسفات والمجمع الصناعي في العقبة

20:52

أكسيوس : الولايات المتحدة اقترحت على إيران وقف تخصيب اليورانيوم 20 عاما

20:29

الحرب ترفع أسعار الفستق لأعلى مستوياتها في 8 سنوات

20:19

دعوة لمتقاعدي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتأسيس جمعية تعاونية

20:17

حسان يطلق حملة لرفع الأعلام في الشوارع وعلى المباني الحكومية

19:57

ترامب: كوبا دولة فاشلة وقد نتوجه إليها بعد أن ننتهي من إيران

19:46

الطاقة النيابية تقر اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة

19:43

نشر دوريات بأماكن التنزه لاتخاذ إجراءات بحق المخالفين

19:38

عمليات قلب مفتوح مجانية للأطفال

19:15

ترامب: سيتم تدمير أي سفينة إيرانية تقترب من نطاق الحصار

19:09

اتفاق على دعم قطاع المعاصر والعاملين في قطاع الزيتون

19:08

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرة الوريكات

وفيات
وفيات الإثنين 13-4- 2026وفيات الأحد 12-4-2026وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليم