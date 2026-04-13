مجمع اللغة العربية يعيد تشكيل لجانه

وطنا اليوم:أقر مجلس مجمع اللغة العربية الأردني تشكيل لجانه لعام 2026، في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اللغة العربية، وتطوير العمل اللغوي والعلمي، ومواكبة التحول الرقمي.

وبحسب بيان للمجمع اليوم الاثنين، تم إعادة تشكيل لجان: “الأصول، والتأليف والترجمة والنشر وتحقيق التراث، والندوات والمحاضرات والمؤتمرات، ومصطلحات العلوم الأساسية والتطبيقية والصحية، واللغة العربية والتكنولوجيا، ومراجعة الذخيرة المصطلحية”، إلى جانب هيئة تحرير مجلة المجمع المحكمة.

وأكد المجمع أن المجلس سيواصل استكمال تشكيل بقية لجانه الدائمة والمؤقتة، وبما يسهم في تطوير العمل المؤسسي، وتوحيد المصطلحات، وتعزيز البحث العلمي، وترسيخ حضور اللغة العربية في مختلف مجالات المعرفة