دعوة لمتقاعدي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتأسيس جمعية تعاونية

وطنا اليوم:الزملاء والزميلات متقاعدي ومتقاعدات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

​تحية طيبة وبعد،،

​انطلاقاً من الإيمان بضرورة استمرار عطائنا الأكاديمي والإداري، وتعزيزاً لأواصر التعاون والتكافل بيننا بعد سنوات من الخدمة في خدمة الوطن، نتشرف بإعلامكم بأننا بصدد تأسيس “الجمعية التعاونية لمتقاعدي التعليم العالي والبحث العلمي تحت التأسيس”.

​تطمح هذه الجمعية لتكون مظلة جامعة توفر لنا مزايا خدمية، واستثمارية، واجتماعية تفضيلية، بالإضافة إلى القيام بدورنا الوطني في دعم الطلبة والبحث العلمي.

فعلى من يجد في نفسه الرغبة في الانضمام للهيئة التأسيسية أو عضوية الجمعية، يرجى تزويدنا بالبيانات التالية:

​الاسم الرباعي:

​العنوان:

​رقم الهاتف:

​للتسجيل والاستفسار، يرجى التواصل مع منسق اللجنة التأسيسية:

السيد باسم البرماوي

هاتف: 0795777030

​يداً بيد.. لنبني بيتنا المشترك ونستثمر خبراتنا.