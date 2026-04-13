مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرة الوريكات

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة الوريكات بوفاة نورة عبدالكريم الوريكات العدوان، أرملة المرحوم عبداللطيف الوريكات العدوان وشقيقة وزير الصحة الأسبق الدكتور عبداللطيف الوريكات العدوان.

ونقل العيسوي، خلال اتصال هاتفي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعشيرة الوريكات وعموم عشائر العدوان، سائلاُ المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.