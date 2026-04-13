التربية : إنجازات وتوسع في التحول الرقمي خلال الربع الأول من 2026

وطنا اليوم:كشفت وزارة التربية والتعليم عن تقرير إنجازاتها للربع الأول من العام الحالي الذي سلط الضوء على حزمة من المشاريع لرفع جودة المخرجات التعليمية وتطوير البيئة المدرسية، وتسريع خطوات التحول الرقمي التعليمي بمبادرات ريادية.

وقالت الوزارة إنها سرعت خطوات التحول الرقمي التعليمي بمبادرات ريادية وبنية تحتية متطورة، تنفيذا لرؤى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لرفع كفاءة التعليم عبر التكنولوجيا.

وأضافت أن القطاع التربوي الأردني يشهد نهضة رقمية شاملة؛ إذ تصدرت منصة “سراج” المدعومة بالذكاء الاصطناعي المشهد بتدريب أكثر من 80 ألف معلم وإنشاء قرابة مليون حساب للطلبة، بالتوازي مع إطلاق منصة “أجيال” الموحدة لتطوير الإدارة التربوية، وتعزيز منصة “درسك” بمحتوى ضخم تجاوز 20 ألف فيديو تعليمي.

وبينت أنها باشرت بتزويد 1500 مدرسة بخدمات الـ Wi-Fi، وتحديث اتفاقيات الربط والحماية لآلاف المواقع التعليمية، تزامنا مع دراسة تجريبية بالتعاون مع Google والبنك الدولي لتزويد الطلبة بأجهزة “كروم بوك” لقياس أثرها في التحصيل الدراسي.

و بينت أنها أنشأت خلال الربع الأول من هذا العام 15 مدرسة جديدة تضم 260 غرفة صفية، ونفذت 15 مشروع إضافة صفية بواقع 87 غرفة، وأجرت صيانة وتأهيل 250 مدرسة، إلى جانب تزويد 34 مدرسة مستحدثة و50 مشروع إضافات صفية بالأثاث المدرسي والمكتبي، واستفادة 490 ألف طالب من برنامج التغذية المدرسية.

وأشارت الوزارة إلى استملاك 14 قطعة أرض وتخصيص 3 قطع لصالح الوزارة لدعم تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع البيان الوزاري المتعلق ببناء 500 مشروع مدرسي.

وقالت الوزارة إن مجلس الوزراء مجلس الوزراء الأردني أقر مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وأحالته إلى مجلس النواب مجلس النواب الأردني الذي أقره بدوره.

وأوضحت أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التعليم، ورفع جودة مخرجاتها، والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، كما يتضمن إنشاء مجلس وطني لتنمية الموارد البشرية.

وأشارت إلى إطلاق الخطة الاستراتيجية للتعليم للأعوام (2026–2030)، التي ترتكز على التحول الرقمي والتعليم الدامج، وبدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يطبق لأول مرة في المملكة، ويستفيد منه 9089 طالبا وطالبة و849 موظفا من 61 مدرسة حكومية في البادية الجنوبية.

وبينت أن المشروع سيوفر نقلا مدرسيا مجانيا، وسيشغل 115 حافلة مجهزة بأنظمة تتبع ورقابة، مع توفير ما يزيد على 200 فرصة عمل في مرحلته الأولى.

وأشارت إلى التحاق 3000 معلم بالدبلوم المهني، و375 ببرامج القيادة التعليمية، وتدريب نحو 70 ألف معلم على منصات التعليم الرقمي، وإنشاء أكثر من مليون حساب للطلبة، ورفع تخصصات التعليم المهني والتقني (BTEC) إلى 14 تخصصا.

ولفتت إلى استحداث 5 غرف مختصة في المدارس لاستيعاب طلبة من ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة والشديدة، وتهيئة 14 مدرسة إضافية لاستقبال طلبة من ذوي الإعاقة، ليصبح عدد المدارس المهيأة على مستوى المملكة 1534 مدرسة، إلى جانب رفد المدارس بـ200 معلم مساند من تخصصات التربية الخاصة، ليصل العدد إلى 1500 معلم مساند، وتزويد 21 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة السمعية بمعينات سمعية لتسهيل اندماجهم في البيئة التعليمية وتعزيز فرص تعلمهم.

وأشارت إلى مشاركة 60 طالبا وطالبة في مسابقات علمية وتقنية، حققوا خلالها مراكز متقدمة، من بينها المركز الأول عالميا في أولمبياد الحوسبة للناشئين، إلى جانب ميداليات ونتائج متقدمة في معارض الابتكار.

وأضافت أن 4760 طالبا شاركوا في 20 فعالية علمية على المستوى المحلي، فيما حققت مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز في الزرقاء المركز الثاني عالميا في منتدى الاستثمار ورواد الأعمال في البحرين، كما سجلت مدارس المملكة نتائج متقدمة في جائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي لعام 2026.