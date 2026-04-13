حملة مشتركة تنتهي بضبط اعتداءات كبيرة على المياه في إربد وأبو نصير

13 أبريل 2026
وطنا اليوم:نفذت كوادر وزارة المياه والري / مديرية الرقابة الداخلية وشركة مياه اليرموك وشركة مياه الأردن مياهنا ومديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية بالتنسيق مع مديرية الامن العام حملة لازالة اعتداءات على مصادر المياه في اربد وعين الباشا /قرية أبو نصير ترافقها قوات أمنية من تشيكلات مديرية الامن العام والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة حيث تم فصل الاعتداءات التي تقوم بسحب مئات الامتار المكعبة يوميا بطريقة مخالفة لتعبئة تنكات كبيرة وتعبئة صهاريج مياه مخالفة وتزويد مجمع تجاري وسكني.
وبالتفاصيل بينت انه وبناء على المعلومات التي توفرت لمديرية الرقابة الداخلية في الوزارة/ سلطة المياه تم تنسيق حملة امنية في في اربد حيث قامت الكوادر الفنية بمرافقة امنية بضبط اعتداءات تنكات عدد (2) سعة (30 متر مكعب لكل واحد ) ووجود مظلات لتعبئة صهاريج مخالفة ومضخة كهربائية عدد 2 قطر 2 انش وبرابيش حيث تم فصل الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وجار استكمال التحقيق لضبط المعتدين واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.
وفي منطقة عين الباشا/ قرية أبو نصير تم ضبط خطين كل خط قطر واحد انش لتزويد مجمع تجاري وسكني في منطقة قرية أبو نصير بطريقة مخالفة حيث تم اعداد الضبوطات والعمل جار لاستكمال الإجراءات القانونية .
وثمنت وزارة المياه والري جهود وكوادر الامن العام والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة وكذلك اسناد المواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة .


24 ساعة
21:43

الذنيبات يتفقد ميناء تصدير الفوسفات والمجمع الصناعي في العقبة

20:57

مجمع اللغة العربية يعيد تشكيل لجانه

20:52

أكسيوس : الولايات المتحدة اقترحت على إيران وقف تخصيب اليورانيوم 20 عاما

20:29

الحرب ترفع أسعار الفستق لأعلى مستوياتها في 8 سنوات

20:19

دعوة لمتقاعدي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتأسيس جمعية تعاونية

20:17

حسان يطلق حملة لرفع الأعلام في الشوارع وعلى المباني الحكومية

19:57

ترامب: كوبا دولة فاشلة وقد نتوجه إليها بعد أن ننتهي من إيران

19:46

الطاقة النيابية تقر اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة

19:43

نشر دوريات بأماكن التنزه لاتخاذ إجراءات بحق المخالفين

19:38

عمليات قلب مفتوح مجانية للأطفال

19:15

ترامب: سيتم تدمير أي سفينة إيرانية تقترب من نطاق الحصار

19:09

اتفاق على دعم قطاع المعاصر والعاملين في قطاع الزيتون

وفيات
وفيات الإثنين 13-4- 2026وفيات الأحد 12-4-2026وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليم