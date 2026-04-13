العموش: الأردنيون اعتادوا خوازيق الحكومة فابقوا على اسم الدوار

13 أبريل 2026
وطنا اليوم:أثار النائب الدكتور حسين العموش جدلاً واسعاً بعد مطالبته بإطلاق اسم “إشارة الخازوق” على الإشارة الضوئية المقامة في موقع دوار شفا بدران سابقاً.
وقال العموش خلال مداخلته إن هذه التسمية تأتي “انسجاماً مع ما اعتاد عليه الأردنيون”، في إشارة ساخرة إلى السياسات الحكومية التي وصفها بأنها “تشكل عبئاً متكرراً على المواطنين”.
وأضاف، أن “الأردنيين اعتادوا على الخوازيق”، مشيرا إلى أن الاسم المقترح يعكس واقعاً يلمسه الشارع، داعياً إلى تبني تسميات تعبّر عن وجدان الناس وتجاربهم اليومية.
وقد قوبلت تصريحات النائب بتباين في ردود الفعل تحت القبة، حيث اعتبرها بعض النواب طرحاً ساخراً يهدف إلى إيصال رسالة سياسية.
وطلب رئيس المجلس مازن القاضي التصويت على شطب كلمة “الخازوق” من محضر الجلسة، وهو ما وافق عليه النواب.


