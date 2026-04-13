ضمن استجابة أردنية قطرية.. توزيع طرود غذائية في جنوب قطاع غزة

13 أبريل 2026
وطنا اليوم:نفّذت الحملة الأردنية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية، وبالشراكة مع الهلال الأحمر القطري، عملية توزيع واسعة لطرود غذائية استهدفت الأسر الأكثر تضررًا في مناطق جنوب القطاع، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة للتخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة.
وجاءت هذه الخطوة في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها السكان، نتيجة استمرار الأزمات ونقص الإمدادات الأساسية، حيث شملت عملية التوزيع مئات العائلات من النازحين والمتضررين، مع التركيز على الفئات الأشد احتياجًا.
وأكد القائمون على الحملة أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة تدخلات إغاثية مستمرة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم صمود الأهالي، مشيرين إلى أن الشراكة مع الهلال الأحمر القطري تسهم في توسيع نطاق الاستجابة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
كما شددوا على التزامهم بمواصلة تقديم الدعم الإنساني وفق خطط مدروسة تضمن العدالة في التوزيع وكرامة المستفيدين، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه العمل الإغاثي داخل القطاع.
ويعكس هذا التعاون الإنساني نموذجًا للتكامل بين المؤسسات العربية في مواجهة الأزمات، وتوحيد الجهود لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين.


