13 أبريل 2026
نتنياهو: وقف إطلاق النار مع إيران قد ينتهي في لحظات

وطنا اليوم:نقل موقع “والا” العبري عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الحكومة أن وقف إطلاق النار مع إيران قد ينقلب وينتهي في لحظات.
يأتي تصريح نتنياهو في وقت حساس للغاية، حيث يسود “هدوء حاذر” أو “وقف إطلاق نار” هش تم التوصل إليه بعد سلسلة من الضربات المتبادلة العنيفة التي حدثت في الأشهر الأخيرة.
ويحذر نتنياهو بأن هذا الوضع “قد ينتهي في لحظات” يعكس عدم ثقة الجانب الإسرائيلي في استدامة التهدئة، ورغبته في إبقاء الجيش بحالة تأهب قصوى.
وتتركز المواجهة الحالية حول ثلاثة محاور رئيسية أدت إلى وصول الأمور لحافة الهاوية:

فشل المسار الدبلوماسي: كما ذكر في الأنباء الأخيرة عن فشل مفاوضات “إسلام آباد”، حيث لم يتم التوصل لاتفاق يرضي واشنطن وتل أبيب بشأن البرنامج النووي الإيراني ونفوذها الإقليمي.
تجاوز الخطوط الحمراء: تعتبر إسرائيل أن إيران اقتربت من “نقطة اللا عودة” في تخصيب اليورانيوم، مما يجعل خيار الضربات الاستباقية مطروحا بشكل دائم على طاولة الكابينت.
الجبهات المتعددة: المواجهة لم تعد محصورة بين تل أبيب وطهران مباشرة، بل تشمل جبهات مشتعلة في لبنان (الضاحية الجنوبية) وسوريا والعراق، مما يجعل أي احتكاك بسيط في أي جبهة كفيلا بتفجير الحرب الشاملة.


24 ساعة
21:43

الذنيبات يتفقد ميناء تصدير الفوسفات والمجمع الصناعي في العقبة

20:57

مجمع اللغة العربية يعيد تشكيل لجانه

20:52

أكسيوس : الولايات المتحدة اقترحت على إيران وقف تخصيب اليورانيوم 20 عاما

20:29

الحرب ترفع أسعار الفستق لأعلى مستوياتها في 8 سنوات

20:19

دعوة لمتقاعدي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتأسيس جمعية تعاونية

20:17

حسان يطلق حملة لرفع الأعلام في الشوارع وعلى المباني الحكومية

19:57

ترامب: كوبا دولة فاشلة وقد نتوجه إليها بعد أن ننتهي من إيران

19:46

الطاقة النيابية تقر اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة

19:43

نشر دوريات بأماكن التنزه لاتخاذ إجراءات بحق المخالفين

19:38

عمليات قلب مفتوح مجانية للأطفال

19:15

ترامب: سيتم تدمير أي سفينة إيرانية تقترب من نطاق الحصار

19:09

اتفاق على دعم قطاع المعاصر والعاملين في قطاع الزيتون

وفيات
وفيات الإثنين 13-4- 2026وفيات الأحد 12-4-2026وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليم