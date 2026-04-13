نتنياهو: وقف إطلاق النار مع إيران قد ينتهي في لحظات

وطنا اليوم:نقل موقع “والا” العبري عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الحكومة أن وقف إطلاق النار مع إيران قد ينقلب وينتهي في لحظات.

يأتي تصريح نتنياهو في وقت حساس للغاية، حيث يسود “هدوء حاذر” أو “وقف إطلاق نار” هش تم التوصل إليه بعد سلسلة من الضربات المتبادلة العنيفة التي حدثت في الأشهر الأخيرة.

ويحذر نتنياهو بأن هذا الوضع “قد ينتهي في لحظات” يعكس عدم ثقة الجانب الإسرائيلي في استدامة التهدئة، ورغبته في إبقاء الجيش بحالة تأهب قصوى.

وتتركز المواجهة الحالية حول ثلاثة محاور رئيسية أدت إلى وصول الأمور لحافة الهاوية:

فشل المسار الدبلوماسي: كما ذكر في الأنباء الأخيرة عن فشل مفاوضات “إسلام آباد”، حيث لم يتم التوصل لاتفاق يرضي واشنطن وتل أبيب بشأن البرنامج النووي الإيراني ونفوذها الإقليمي.

تجاوز الخطوط الحمراء: تعتبر إسرائيل أن إيران اقتربت من “نقطة اللا عودة” في تخصيب اليورانيوم، مما يجعل خيار الضربات الاستباقية مطروحا بشكل دائم على طاولة الكابينت.

الجبهات المتعددة: المواجهة لم تعد محصورة بين تل أبيب وطهران مباشرة، بل تشمل جبهات مشتعلة في لبنان (الضاحية الجنوبية) وسوريا والعراق، مما يجعل أي احتكاك بسيط في أي جبهة كفيلا بتفجير الحرب الشاملة.