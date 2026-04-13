تجار : ملابس الصيف وعيد الأضحى متوفرة وبأسعار منافسة

وطنا اليوم:أكدت النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة توفر مختلف البضائع الخاصة بموسمي الصيف وعيد الأضحى من مختلف الأصناف والماركات، بالسوق المحلية وبأسعار منافسه.

وقال رئيس النقابة سلطان علان إن غالبية مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية وصلت مستودعات التجار أو في مرحلة التخليص الجمركي عليها، مشيدا بجهود دائرة الجمارك لتسهيل عمليات انسياب البضائع للسوق المحلية.

وأضاف أن النقابة تواصلت مع تجار القطاع لوضع خطه تهدف إلى التسريع بشحن المستوردات وعبر خطوط ملاحية أقل خطورة بفعل التوترات الإقليمية، مؤكدا أن القطاع نجح في تأمين البضائع بالوقت المناسب والكميات الكافية والمطلوبة.

ودعا علان المواطنين إلى عدم المغامرة في الشراء من منصات البيع الإلكترونية الشرق آسيوية لعدم توفر خطوط جوية متصلة ومباشرة ونقل بري متصل.

وبين رئيس النقابة أن انسياب سلع المنصات الإلكترونية لا زال يعتمد على مسارات مختلطة بين النقل الجوي والنقل البري واعتماد مراكز تجميع ببعض الدول العربية.

ولفت علان إلى أن غالبية مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية تأتي من الصين ومصر وتركيا وفيتنام وبنغلادش، فيما يجري الترتيب للاستيراد من السوق السورية بالفترة المقبلة.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة، الذي يعد أكبر القطاعات التجارية بالمملكة، نحو 11 ألف منشأة في عموم المحافظات، تشغل 63 ألف عامل وعاملة من الأيدي الأردنية، فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر في السوق المحلية.