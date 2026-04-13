رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً شبابياً من جمعية الملتقى الوطني للتوعية والتطوير

العيسوي: الأردن يمضي بثبات بقيادة الملك رغم تعقيدات المشهد الإقليمي

المتحدثون: مواقف الملك تحظى بتقدير دولي وتعكس مكانة الأردن المؤثرة

وطنا اليوم – استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، وفدا شبابيا من جمعية الملتقى الوطني للتوعية والتطوير.

واستعرض العيسوي، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، جهود جلالة الملك عبدالله الثاني على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن مستنداً إلى أن النهج التطويري والتحديثي الذي يقوده جلالته يوازن بين التطوير والاستقرار، ويعزز تحديث مؤسسات الدولة، وتوسيع فرص المشاركة، وتهيئة بيئة محفزة للإنجاز.

وتوقف عند طبيعة التحولات الإقليمية، مشيراً إلى أن التعامل معها يتطلب دقة في المقاربة وثباتاً في الموقف، بما يحفظ أمن المملكة ويعزز دورها في دعم الاستقرار الإقليمي، ضمن رؤية سياسية واضحة تستند إلى ثوابت راسخة.

وفي سياق متصل، لفت العيسوي إلى الحراك الدبلوماسي الذي يقوده جلالة الملك، والذي يهدف إلى تعزيز التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، وتكريس حضور الأردن كصوت فاعل في احتواء الأزمات، مع الحفاظ على أولوية المصالح الوطنية.

كما لفت إلى أن قوة الأردن تنبع من تماسك جبهته الداخلية وصلابة مؤسساته، ما يجعله قادراً على مواجهة مختلف التحديات، ومواصلة دوره المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي الشأن الداخلي، بيّن أن الجهود تتواصل لتحسين الواقع المعيشي، من خلال سياسات تستهدف توسيع الحماية الاجتماعية، وتنشيط الاستثمار، وخلق فرص عمل تسهم في دعم النمو الاقتصادي.

وتناول الدور الذي تضطلع به جلالة الملكة رانيا العبدالله في دعم التعليم وتمكين المجتمعات، إلى جانب إسهامات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم الشباب وتفعيل دورهم في مسارات التنمية، خصوصاً في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد العيسوي على ثبات الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع الاستمرار في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأشاد بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، وسلاح الجو الملكي، في صون أمن الوطن وحماية استقراره، مؤكداً أهمية تعزيز الوعي الوطني والعمل بروح الفريق لمواجهة التحديات.

من جهتهم، عبّر المتحدثون عن اعتزازهم وفخرهم بمواقف وجهود جلالة الملك الشجاعة والواضحة، ومساعي جلالته الحثيثة لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، تحظى بتقدير دولي واسع وتعكس مكانة الأردن المؤثرة.

وأشاروا إلى أن التحركات التي يقودها جلالة الملك تعكس رؤية متوازنة عززت مكانة الأردن، مؤكدين وقوفهم خلف القيادة الهاشمية ودعمهم لمواقفها في مختلف القضايا.

كما أكدوا أن النهج الملكي القائم على التواصل المباشر مع المواطنين يسهم في تعزيز الثقة والانتماء، ويعكس حرص القيادة على الاستماع لمختلف الآراء والتطلعات.

ولفتوا إلى انهم سيقفون بالمرصاد في وجه كل يحاول المساس بأمن واستقرار الوطن والتصدي لمحاولات التشكيك والتقليل من مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني.

وثمنوا مساعي جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، واهتمامهما بتعزيز دور الشباب وتمكينهم من المشاركة في البناء.

وخلال اللقاء، سلم الوفد رئيس الديوان الملكي الهاشمي وثيقة “العهدة الشبابية” التي تؤكد تجديد البيعة والولاء لجلالة الملك، والتمسك بالثوابت الوطنية، والمضي خلف القيادة الهاشمية في مسيرة البناء والتحديث.

وجاء في الوثيقة التأكيد على أنهم باقون على العهد، أوفياء للوعد، وماضون على نهج القيادة، مستلهمين منها العزم والإرادة في خدمة الوطن وتعزيز مسيرته.

كما عبّرت الوثيقة عن التزامهم بالسير على خطى جلالة الملك، والعمل بروح المسؤولية والإخلاص، واضعين مصلحة الأردن فوق كل اعتبار، ومؤكدين تمسكهم بوحدتهم الوطنية وثقتهم بمستقبل البلاد.

ودعت الوثيقة إلى مواصلة العمل من أجل رفعة الوطن وصون منجزاته، سائلين الله أن يحفظ جلالة الملك، ويديم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار.

كما وقّع العيسوي على وثيقة حملة «المليون ضد المخدرات»، إحدى مبادرات الجمعية، والتي تهدف إلى مكافحة هذه الآفة الخطيرة والحد من انتشارها، بما يسهم في حماية المجتمع والشباب وصون أمنهم واستقرارهم.

وقدموا بعض المقترحات التي من شأنها تعزيز مشاركة الشباب خصوصا في المحافظات والقرى والأرياف.

وفي ختام اللقاء، أعاد العيسوي التأكيد على أن الديوان الملكي الهاشمي سيظل مساحة جامعة لكل الأردنيين، ومنصة للحوار والتواصل، بما يعزز التماسك الوطني ويكرس نهج الانفتاح.