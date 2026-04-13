بعد فشل المفاوضات..ترمب يدرس استئناف الضربات على إيران

13 أبريل 2026
وطنا اليوم:أفاد موقع “أكسيوس”، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس استئناف الضربات العسكرية ضد إيران، في حال لم يُجبر الحصار البحري الأميركي طهران على تغيير سلوكها.
وبحسب المصادر، يسعى ترامب إلى منع إيران من استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط في المفاوضات الجارية. أهداف محتملة وأشارت المعطيات إلى أن الأهداف الإيرانية التي قد تستهدفها الولايات المتحدة تشمل بنى تحتية سبق أن لوّحت واشنطن بضربها.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن واشنطن ستفرض حصاراً على حركة السفن بالموانئ الإيرانية بدءاً من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت الشرقي، فيما أعلن البيت الأبيض أن كل الخيارات مطروحة بشأن إيران.
وكتب ترامب على حسابه في “تروث سوشيال”: “ستقوم الولايات المتحدة بفرض حصار على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، وذلك في 13 أبريل (نيسان) في تمام الساعة 10:00 صباحاً بالتوقيت الشرقي. نشكركم على اهتمامكم بهذا الأمر!”.


