إيران تهدد: موانئ الخليج لن تكون في مأمن

وطنا اليوم:أعلن الجيش الإيراني أن الحصار البحري الأميركي المرتقب الاثنين سيكون “غير شرعي” ويرقى إلى “القرصنة”، مهدداً بأن موانئ الخليج لن تكون في مأمن إذا حوصرت الموانئ الإيرانية.

وجاء في بيان لمقر خاتم الأنبياء، غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية، تُلي على التلفزيون الرسمي أن “القيود المفروضة من أميركا المجرمة على حركة الملاحة البحرية والمرور في المياه الدولية غير شرعية وتعد مثالاً للقرصنة”.

وحذر المتحدث باسم مقر “خاتم الأنبياء” من أن أي تهديد للموانئ الإيرانية سيقابله انعدام الأمن في موانئ الخليج، قائلاً : “في حال تعرض أمن موانئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مياه الخليج وبحر عُمان للخطر، فلن يبقى أي ميناء في الخليج أو بحر عُمان آمناً”.

وأعلن المتحدث إبراهيم ذو الفقاري أن طهران تعتزم تقديم آلية دائمة لمراقبة حركة السفن في مضيق هرمز.

ويبدأ الحصار، وفق واشنطن، عند الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش من يوم الاثنين، ويطال كل السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المُبحرة منها.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الموعد وكتب على منصة “تروث سوشال”: “ستفرض الولايات المتحدة حصارا على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها من 13 أبريل (نيسان) عند الساعة العاشرة صباحا” بتوقيت واشنطن.

وأثار الإعلان المفاجئ عن الحصار، إضافة إلى فشل المفاوضات في إسلام آباد، قلقاً جديداً حول إمدادات النفط العالمية.

وأحيا فشل واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق بعد أكثر من عشرين ساعة من المفاوضات في إسلام آباد، مخاوف من استئناف الهجمات بعد أكثر من 6 أسابيع أسفرت عن مقتل أكثر من ستة آلاف شخص معظمهم في إيران ولبنان، وعن اضطراب كبير في الاقتصاد العالمي.

ولا يُعرف ما إن كان وقف إطلاق النار الذي أُعلن لمدة أسبوعين سيبقى سارياً حتى موعد انتهائه في 22 أبريل (نيسان)، ففيما دعا الوسيط الباكستاني إلى استمرار الالتزام فيه، لم يصدر عن الطرفين أي موقف حوله.

وفي أول تصريح بعد عودة الوفد الأميركي من باكستان، أعلن ترامب الأحد حصاراً على مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز المسال، والذي كانت واشنطن تطالب إيران بإعادة فتحه.

لكن القيادة المركزية الأميركية CENTCOM قالت إن السفن التي لا تتجه إلى إيران أو تُبحر منها، سيُسمح لها بالعبور.

وقال ترامب أيضا لشبكة “فوكس نيوز” إن دولاً من بينها بريطانيا سترسل كاسحات لإزالة الألغام التي زرعتها إيران في مياه المضيق، من دون أن يوضح كيف ستجري هذه العملية.

إلا أن إيران سارعت إلى الرد، إذا قال رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف إن بلاده “لن ترضخ” لأي تهديد، فيما حذر الحرس الثوري من أن “العدو سيعلق في دوامة قاتلة في مضيق هرمز”.