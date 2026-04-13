بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

ارتفاع طفيف في مستويات التضخم في الأردن الشهر الماضي

13 أبريل 2026
وطنا اليوم:بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر آذار الماضي 1.87% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2025، وبلغ 0.76% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر شباط الذي سبقه من نفس العام، وفق التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة.
وعلى المستوى التراكمي، بلغ التضخم للثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي 1.36%، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2025 التي بلغ التضخم خلالها 2.0%.
وعلى صعيد المجموعات السلعية، جاء ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار من عام 2026 مقارنة بنفس الشهر من عام 2025 بشكل رئيسي نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 34.76%، و”الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 15.87%، و”الزيوت والدهون” بنسبة 14.91%، و”الشاي والبن والكاكاو” بنسبة 11.91%، و” الفواكه والمكسرات ” بنسبة 4.67%.
في حين تراجعت أسعار مجموعة “اللحوم والدواجن” بنسبة (3.34%)، و”الأجهزه المنزلية” بنسبة (2.68%)، و”الوقود والانارة” بنسبة (1.49%)، و “الأسماك ومنتجات البحر” بنسبة (1.36%)، وفق التقرير.
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي مع نفس الفترة من عام 2025، ارتفع الرقم القياسي لمجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 37.85%، و”الزيوت والدهون” بنسبة 14.10%، و”الشاي والبن والكاكاو” بنسبة 11.96%، و” الفواكه والمكسرات” بنسبة 4.70%، و” التبغ والسجائر” بنسبة 3.99%. في حين سجلت مجموعات “اللحوم والدواجن”، و”الأجهزة المنزلية”، و”الوقود والانارة”، و”خدمات صيانة المسكن” تراجعا بنسبة 6.86% و3.07% و1.49% و1.08% على التوالي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:43

الذنيبات يتفقد ميناء تصدير الفوسفات والمجمع الصناعي في العقبة

20:57

مجمع اللغة العربية يعيد تشكيل لجانه

20:52

أكسيوس : الولايات المتحدة اقترحت على إيران وقف تخصيب اليورانيوم 20 عاما

20:29

الحرب ترفع أسعار الفستق لأعلى مستوياتها في 8 سنوات

20:19

دعوة لمتقاعدي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتأسيس جمعية تعاونية

20:17

حسان يطلق حملة لرفع الأعلام في الشوارع وعلى المباني الحكومية

19:57

ترامب: كوبا دولة فاشلة وقد نتوجه إليها بعد أن ننتهي من إيران

19:46

الطاقة النيابية تقر اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة

19:43

نشر دوريات بأماكن التنزه لاتخاذ إجراءات بحق المخالفين

19:38

عمليات قلب مفتوح مجانية للأطفال

19:15

ترامب: سيتم تدمير أي سفينة إيرانية تقترب من نطاق الحصار

19:09

اتفاق على دعم قطاع المعاصر والعاملين في قطاع الزيتون

وفيات
وفيات الإثنين 13-4- 2026وفيات الأحد 12-4-2026وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليم