اتحاد المزارعين: أسعار اللحوم المستوردة تشهد مغالاة في الأسواق المحلية

وطنا اليوم:أكد مدير عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران أن أسعار اللحوم المستوردة في السوق المحلي تشهد ارتفاعاً مبالغاً فيه، رغم وجود مبررات لزيادة طفيفة ناجمة عن ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، مبيناً أن الزيادة الحالية على الأسعار تراوحت بين 20 و25 بالمئة مقارنة بالفترات السابقة.

وأوضح العوران أن وصول سعر اللحوم الرومانية إلى ما بين 11 و12 ديناراً للكيلوغرام يُعد مبالغاً فيه، مشيراً إلى أن زيادة الطلب على اللحوم الرومانية جاءت بعد تراجع الإقبال على الأسترالية نتيجة اشتراط ذبحها داخل المزارع فقط، إضافة إلى توجه بعض دول الخليج لاستيراد اللحوم الرومانية، ما رفع حجم المنافسة عليها وأسهم في زيادة أسعارها.

وأضاف أن معادلة العرض والطلب تلعب دوراً أساسياً في تحديد الأسعار، داعياً المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وتغيير بعض أنماط الشراء، قائلاً إن على الأسر تجنب شراء كميات تفوق احتياجاتها الفعلية.

وفيما يتعلق بتصدير الأغنام، بيّن العوران أن ذلك لا يؤثر على الأسعار المحلية، موضحاً أن الأغنام المخصصة للتصدير تكون من الأوزان الثقيلة التي لا يفضلها المستهلك الأردني، بينما يتركز الطلب المحلي على الأوزان الصغيرة المتوفرة في السوق.

وأشار إلى أن أسعار اللحوم البلدية تأثرت كذلك بارتفاع كلف الإنتاج، لافتاً إلى زيادة أسعار المحروقات والأعلاف ومدخلات الإنتاج الأخرى، ما رفع الأعباء على المربين.

وأضاف أن الأعلاف المخصصة للخراف المعدة للذبح تختلف عن الأعلاف التي تستفيد من المراعي الطبيعية، إذ تعتمد بشكل رئيسي على الذرة والصويا والشعير.