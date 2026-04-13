بعد تهديدات ترامب.. إيران تهدد بإغلاق مضيق باب المندب

وطنا اليوم:رد مصدر مطلع لوكالة “تسنيم” الإيرانية على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض حصار بحري على إيران وفرض قيود على حركة السفن عبر مضيق هرمز.

وقال المصدر: “إن مثل هذه التهديدات من ترامب لم تعد لها أي تأثير أو مصداقية، ولو كانت هذه التهديدات مجدية لما كان ترامب، في حالة عجز، ويسعى إلى وقف إطلاق النار في الحرب”.

وأكد المصدر أن هذه المواقف لا تؤدي فقط إلى عدم تحسين عملية حل القضايا، بل إن على ترامب أن يقلق من أنه بهذه التصرفات الرعناء غير الحكيمة وبانشغاله بمثل هذه التهديدات، قد يفقد أيضا (مضيق) باب المندب، وقد يجعل أوضاع نقل الطاقة والتجارة العالمية في هذه المنطقة تواجه تحديات أكبر وأكثر كلفة.

جاء هذا التحذير بعد تصريحات لترامب هدد فيها إيران، مطالبا بفتح مضيق هرمز، ومعتبرا أن خطوات طهران أدت إلى حالة من القلق والاضطراب والمعاناة على مستوى العالم. كما أعلن الرئيس الأمريكي فرض حصار بحري على المضيق، ملوّحا بتدمير ما تبقى من إيران.

وقال ترامب في لقاء صحفي حول ما إذا كان سيقوم بضرب إيران بشكل أكبر في حال عدم تخليها عن جهودها النووية، قائلا: “نعم سأفعل. يمكنني القضاء على إيران في يوم واحد، يمكننا قطع الكهرباء عنهم لعشر سنوات”، محذرا من أن ما ينتظر إيران اقتصاديا سيكون أسوأ مما حدث في فنزويلا.

وصدر ذلك في ظل تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران التي عُقدت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وفي هذا السياق، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الفشل في التوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أن واشنطن “لن تتنازل عن خطوطها الحمراء”، وأن “الكرة الآن في ملعب إيران”.

في المقابل، شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على أن بلاده دخلت المفاوضات بحسن نية، مشيرا إلى انعدام الثقة في الجانب الأمريكي بسبب تجارب سابقة.

بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات في باكستان شهدت تفاهمات حول بعض القضايا، دون الوصول إلى اتفاق نهائي.