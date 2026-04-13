توقف حركة السفن في مضيق هرمز بعد إعلان ترامب عن الحصار البحري

13 أبريل 2026
وطنا اليوم:أكدت شركة الاستخبارات البحرية لويدز ليست إنتلجنس، أن “حركة السفن بمضيق هرمز توقفت تماما بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض “حصار بحري” على إيران.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنها ستبدأ اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة من يوم الاثنين، تنفيذ حصار على جميع حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية، وذلك بموجب إعلان صادر عن الرئيس الأميركي.
وأوضحت القيادة في بيان عبر منصة “إكس” أن الحصار سيُطبّق بشكل حيادي على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك الموانئ الواقعة على الخليج العربي وخليج عُمان.
وأكدت “سنتكوم” أن الإجراءات لن تشمل السفن العابرة لمضيق هرمز في طريقها إلى موانئ غير إيرانية، مشددة على عدم عرقلة حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي.
وأضافت أن معلومات إضافية ستُقدَّم إلى البحّارة التجاريين عبر إشعار رسمي قبل بدء تنفيذ الحصار، داعيةً العاملين في القطاع البحري إلى متابعة نشرات “إشعارات إلى البحّارة” والتواصل مع القوات البحرية الأميركية عبر قناة الاتصال 16 أثناء الإبحار في خليج عُمان ومداخل مضيق هرمز.


