النفط يتجاوز 100 دولار مع إعلان أمريكا حصار موانئ إيران

وطنا اليوم:أفادت وكالة أسوشيتد برس بارتفاع أسعار النفط بنسبة 8% ليتجاوز سعر البرميل 100 دولار، عقب إعلان الرئيس دونالد ترمب فرض حصار على موانئ إيران.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 7.11 دولار أو 7.47 بالمئة إلى 102.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 2204 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها 0.75 بالمئة عند التسوية يوم الجمعة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط 104.43 دولار للبرميل بزيادة 7.86 دولار أو 8.14 بالمئة بعد تراجعه 1.33 بالمئة في الجلسة السابقة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) إنها ستبدأ في تنفيذ حصار على جميع حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها، وذلك اعتبار من يوم الاثنين 13 أبريل عند الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضحت القيادة المركزية أنه سيتم تطبيق الحصار بشكل محايد على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية في الخليج العربي وخليج عُمان.

وأضافت أنها لن تعيق حرية الملاحة للسفن العابرة عبر مضيق هرمز من وإلى موانئ غير إيرانية.