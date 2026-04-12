6 آلاف زائر لـ تلفريك عجلون في عطلة نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:شهد تلفريك عجلون في عطلة نهاية الأسبوع حركة سياحية نشطة وإقبالا كبيرا من الزوار من مختلف المحافظات، تزامنا مع اعتدال الأجواء وحلول فصل الربيع الذي أضفى على تلال عجلون حلة خضراء خلابة، ما عزز من جاذبية المنطقة كوجهة سياحية مفضلة للعائلات ومحبي الطبيعة.
وسجل “تلفريك عجلون” أكثر من 6 آلاف زائر، في مؤشر واضح على تنامي الإقبال السياحي على المنطقة، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع والمواسم المعتدلة.
وأكد مدير منطقة عجلون التنموية طارق المعايطة، في بيان اليوم الأحد، جاهزية كوادر التشغيل في التلفريك للتعامل مع هذا الإقبال المتزايد، مشيرا إلى أنها تعمل بكفاءة عالية على تقديم أفضل الخدمات للزوار، مع الالتزام الصارم بأعلى معايير السلامة العامة والتنظيم، بما يضمن لهم تجربة سياحية مميزة وآمنة.
ويعد “تلفريك عجلون” أحد أبرز المشاريع السياحية التي تديرها المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، حيث يسهم في تنشيط الحركة السياحية في محافظة عجلون، ويدعم جهود التنمية المحلية من خلال استقطاب الزوار وتعزيز فرص الاستثمار في المنطقة.


