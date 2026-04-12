السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق 7 مدانين بتهريب المخدرات بينهم أردنيان

وطنا اليوم:أعلنت السلطات السعودية، الأحد، عن تنفيذ أحكام "القتل تعزيراً" بحق سبعة أشخاص في يوم واحد بمنطقة الرياض، بعد إدانتهم بجلب وتهريب كميات كبيرة من أقراص "الإمفيتامين" المخدرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تكثيف المملكة لجهودها الميدانية والقانونية لمكافحة انتشار المواد المخدرة وحماية الأمن المجتمعي.

تفاصيل الأحكام وهويات المنفذ بحقهم

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فإن قائمة المدانين شملت خمسة مواطنين سعوديين ومواطنين اثنين من الجنسية الأردنية.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن تنفيذ الأحكام جاء بعد استكمال كافة مراحل التقاضي وصدور صكوك شرعية مؤيدة من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

إحصائيات 2026

تُعد هذه العملية الأكبر من حيث عدد الإعدامات المنفذة في يوم واحد منذ أغسطس 2025. وتكشف البيانات الرسمية عن ملامح المشهد الجنائي لعام 2026 كالتالي:

61 حالة إعدام: إجمالي الأحكام المنفذة منذ بداية العام الحالي.

38 حالة: مرتبطة بقضايا تهريب وترويج المخدرات (ما يعادل 62% من الإجمالي).

ارتفاع نسبة الأجانب: سجلت التقارير نسبة ملحوظة من غير السعوديين ضمن القوائم الأخيرة المنفذ بحقهم الحكم.

حرب “الكبتاغون” والضغوط الدولية

تندرج هذه الإجراءات الصارمة ضمن الحملة الموسعة التي أطلقتها المملكة منذ عام 2023 لملاحقة شبكات تهريب المخدرات، ولا سيما مادة “الكبتاغون” التي تشكل تحدياً أمنياً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط.

وفي حين تدافع السلطات عن هذه الأحكام كأداة ردع ضرورية لحماية المجتمع، تواصل منظمات حقوقية دولية انتقاد التوسع في عقوبة الإعدام، معتبرة أنها تؤثر على التزامات المملكة الدولية، رغم تأكيد الرياض المستمر على أن القضاء السعودي يتمتع بالاستقلالية التامة ويتبع أعلى معايير العدالة.