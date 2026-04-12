مقتل 30 شخصا في تدافع بمزار سياحي شهير في هايتي

وطنا اليوم:ذكرت تقارير إعلامية في هايتي أن 30 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في تدافع بمزار سياحي شهير في هايتي، السبت.

واحتشد عدد كبير من الزوار في قلعة لافيريير في بلدة ميلو الشمالية، السبت، حسب صحيفة “لو نوفيلست”.

وتمثل القلعة، التي تعود إلى القرن التاسع عشر، موقعا للتراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة(اليونسكو) ومزارا سياحيا مشهورا في شمال الدولة، الواقعة في منطقة البحر الكاريبي.

بنى القلعة عبيد سابقون، وتعتبر رمزا لكفاح هايتي من أجل الحرية ضد الحكم الاستعماري الفرنسي.

ودعت الحكومة المواطنين إلى التزام الهدوء ، بينما يستمر التحقيق في ملابسات الحادث