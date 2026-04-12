مقتل 30 شخصا في تدافع بمزار سياحي شهير في هايتي

12 أبريل 2026
وطنا اليوم:ذكرت تقارير إعلامية في هايتي أن 30 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في تدافع بمزار سياحي شهير في هايتي، السبت.
واحتشد عدد كبير من الزوار في قلعة لافيريير في بلدة ميلو الشمالية، السبت، حسب صحيفة “لو نوفيلست”.
وتمثل القلعة، التي تعود إلى القرن التاسع عشر، موقعا للتراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة(اليونسكو) ومزارا سياحيا مشهورا في شمال الدولة، الواقعة في منطقة البحر الكاريبي.
بنى القلعة عبيد سابقون، وتعتبر رمزا لكفاح هايتي من أجل الحرية ضد الحكم الاستعماري الفرنسي.
ودعت الحكومة المواطنين إلى التزام الهدوء ، بينما يستمر التحقيق في ملابسات الحادث


24 ساعة
01:52

كلمةُ عشقٍ في جامعةِ الزيتونةِ الأردنية

00:23

مدرسة كنز المعرفة بمادبا تفوز بالمركز الأول على مستوى مديرية التربية والتعليم في مسابقة “جذور الإبداع والموهبة”

22:41

سادن العدالة وحكيم القانون: الأستاذ الدكتور محمد المعاقبة ⚖️🌹

22:07

عزوف الشباب عن الزواج… أزمة جيل أم إنذار مجتمع؟

22:03

الأردن في عين العاصفة: صمتٌ حكيم وبوصلة لا تخطئ

21:35

الميثاق الوطني يشيد بالتريث في تعديل “الضمان” ويؤكد: العدالة وحماية حقوق المشتركين أولاً

20:40

الخرابشة: أتاوة للحكومة بين 3 و10% من إيرادات نحاس أبو خشيبة

20:28

وفاة أيقونة بوليوود المطربة الهندية آشا تاي

20:20

6 آلاف زائر لـ تلفريك عجلون في عطلة نهاية الأسبوع

20:09

سندويتشات لا تخلو من “النق”!

20:00

الضمان الاجتماعي : بحال عدم توفر الاستدامة لن نفي بالتزاماتنا

19:50

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق 7 مدانين بتهريب المخدرات بينهم أردنيان

وفيات
وفيات الأحد 12-4-2026وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليموفيات الخميس 9-4-2026