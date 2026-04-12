ترامب: سنبدأ عملية فرض حصار على جميع السفن التي تحاول دخول أو مغادرة مضيق هرمز

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن البحرية الأميركية ستبدأ في فرض حصار على إيران عبر التحكم في دخول وخروج السفن من مضيق هرمز.

وكتب ترامب عبر منصة ترو سوشال: “بأثر فوري، ستبدأ البحرية الأميركية، وهي الأفضل في العالم، عملية فرض حصار على أي وجميع السفن التي تحاول دخول أو مغادرة مضيق هرمز. وفي مرحلة ما، سنصل إلى وضع السماح للجميع بالدخول والسماح للجميع بالخروج، لكن إيران لم تسمح بحدوث ذلك بمجرد قولها: قد تكون هناك ألغام في مكان ما، لا يعلم بها أحد سواهم”.

وأضاف ترامب: “هذا ابتزاز عالمي، وقادة الدول، وخاصة الولايات المتحدة ، لن يخضعوا أبدًا للابتزاز. وقد أصدرتُ تعليماتي أيضًا للبحرية بالبحث عن كل سفينة في المياه الدولية واعتراضها إذا كانت قد دفعت رسوم عبور لإيران. ولن يحظى أي طرف يدفع رسوماً غير قانونية بمرور آمن في أعالي البحار”.

وتابع الرئيس الأميركي: “كما سنبدأ بتدمير الألغام التي زرعتها إيران في المضيق. وأي إيراني يطلق النار علينا أو على السفن السلمية سيتم تدميره بالكامل”.

وأوضح ترامب: “سيبدأ الحصار قريبًا، وستشارك دول أخرى فيه. ولن يُسمح لإيران بالاستفادة من هذا العمل غير القانوني من الابتزاز. فهم يريدون المال، والأهم من ذلك، يريدون السلاح النووي”.

وشدد على أنه “نحن في حالة “جاهزية كاملة”، وستقوم قواتنا العسكرية بإنهاء ما تبقى من إيران”.