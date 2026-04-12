أسعار الليمون عند 1.70 دينار .. وجمعية الحمضيات : طبيعية

وطنا اليوم:أكد رئيس جمعية الحمضيات الأردنية، عبدالرحمن الغزاوي، أن أسعار الليمون في السوق المحلية “طبيعية”، رغم وصولها إلى نحو 1.70 دينار للكيلوغرام، مرجعًا ذلك إلى معادلة العرض والطلب.

وأوضح أن الارتفاع الحالي يأتي في ظل تراجع الإنتاج، نتيجة الخسائر التي تكبدها المزارعون نهاية العام الماضي بسبب موجات الصقيع، والتي أتلفت جزءًا من محصول الليمون قبل موعد قطافه.

وأضاف أن هذه الزيادات تعد اعتيادية، خاصة في بدايات ونهايات مواسم الخضار والفواكه.

وانتقد الغزاوي ما وصفه بـ”تجاهل” وزارة الزراعة للجمعية، مشيرًا إلى أنها لم تدعها للمشاركة في مناقشة الرزنامة الزراعية الخاصة بالاستيراد.

وأشار الغزاوي إلى أن أسعار الليمون المستورد قد تصل إلى نحو 3 دنانير للكيلوغرام حسب تجار ومستوردون ـ في حال فتح باب استيراده ـ ما قد يزيد من الأعباء على المستهلكين في الفترة المقبلة.