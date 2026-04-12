أسعار الليمون عند 1.70 دينار .. وجمعية الحمضيات : طبيعية

12 أبريل 2026
وطنا اليوم:أكد رئيس جمعية الحمضيات الأردنية، عبدالرحمن الغزاوي، أن أسعار الليمون في السوق المحلية “طبيعية”، رغم وصولها إلى نحو 1.70 دينار للكيلوغرام، مرجعًا ذلك إلى معادلة العرض والطلب.
وأوضح أن الارتفاع الحالي يأتي في ظل تراجع الإنتاج، نتيجة الخسائر التي تكبدها المزارعون نهاية العام الماضي بسبب موجات الصقيع، والتي أتلفت جزءًا من محصول الليمون قبل موعد قطافه.
وأضاف أن هذه الزيادات تعد اعتيادية، خاصة في بدايات ونهايات مواسم الخضار والفواكه.
وانتقد الغزاوي ما وصفه بـ”تجاهل” وزارة الزراعة للجمعية، مشيرًا إلى أنها لم تدعها للمشاركة في مناقشة الرزنامة الزراعية الخاصة بالاستيراد.
وأشار الغزاوي إلى أن أسعار الليمون المستورد قد تصل إلى نحو 3 دنانير للكيلوغرام حسب تجار ومستوردون ـ في حال فتح باب استيراده ـ ما قد يزيد من الأعباء على المستهلكين في الفترة المقبلة.


24 ساعة
01:52

كلمةُ عشقٍ في جامعةِ الزيتونةِ الأردنية

00:23

مدرسة كنز المعرفة بمادبا تفوز بالمركز الأول على مستوى مديرية التربية والتعليم في مسابقة “جذور الإبداع والموهبة”

22:41

سادن العدالة وحكيم القانون: الأستاذ الدكتور محمد المعاقبة ⚖️🌹

22:07

عزوف الشباب عن الزواج… أزمة جيل أم إنذار مجتمع؟

22:03

الأردن في عين العاصفة: صمتٌ حكيم وبوصلة لا تخطئ

21:35

الميثاق الوطني يشيد بالتريث في تعديل “الضمان” ويؤكد: العدالة وحماية حقوق المشتركين أولاً

20:40

الخرابشة: أتاوة للحكومة بين 3 و10% من إيرادات نحاس أبو خشيبة

20:28

وفاة أيقونة بوليوود المطربة الهندية آشا تاي

20:20

6 آلاف زائر لـ تلفريك عجلون في عطلة نهاية الأسبوع

20:09

سندويتشات لا تخلو من “النق”!

20:00

الضمان الاجتماعي : بحال عدم توفر الاستدامة لن نفي بالتزاماتنا

19:50

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق 7 مدانين بتهريب المخدرات بينهم أردنيان

وفيات
وفيات الأحد 12-4-2026وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليموفيات الخميس 9-4-2026