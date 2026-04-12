نقابة المهندسين الأردنيين تطلق حملة الأضاحي لعام 2026 لدعم الأسر العفيفة في الأردن وفلسطين

وطنا اليوم – أطلقت نقابة المهندسين الأردنيين حملة الأضاحي لعام 2026، بهدف توزيع لحوم الأضاحي على الأسر العفيفة في الأردن وفلسطين، ضمن جهودها المتواصلة في تعزيز التكافل الاجتماعي ومساندة الفئات المحتاجة.

وقال نائب نقيب المهندسين الأردنيين، رئيس لجنة إدارة صندوق المسؤولية الاجتماعية ورئيس حملة الأضاحي، المهندس أحمد الفلاحات، إن النقابة تسعى من خلال هذه الحملة إلى إيصال لحوم الأضاحي إلى الأسر المحتاجة في مناطق جيوب الفقر بمختلف محافظات المملكة، عبر فروع النقابة وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، إضافة إلى توزيعها في فلسطين، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولفت الفلاحات أن الحملة تستهدف هذا العام توزيع 2000 أضحية في الأردن وفلسطين، بما يغطي احتياجات نحو 12 ألف أسرة عفيفة في البلدين، مؤكدا أن هذه المبادرة تأتي ضمن أنشطة صندوق المسؤولية الاجتماعية الهادفة إلى خدمة أعضاء النقابة وأبناء المجتمع، ومد يد العون للمحتاجين داخل الوطن وخارجه.

وأشار إلى أن الحملة حققت في العام الماضي أثرا ملموسا وواضحا، حيث تمكنت من شراء 2996 أضحية بكلفة إجمالية بلغت 300 ألف دينار، ما يعكس حجم الثقة المجتمعية بنجاحها وقدرتها على الوصول إلى مستحقيها.

وأكد الفلاحات أن الحملة تجسد التزام النقابة بمسؤوليتها الاجتماعية، وتسعى إلى التخفيف من الأعباء المعيشية عن الأسر المحتاجة، والوقوف إلى جانبها في ظل الظروف الصعبة، إلى جانب إدخال الفرح والسرور إلى قلوبها، وتعزيز قيم التضامن والتكافل بين أبناء المجتمع.