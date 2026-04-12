بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

مقتل 17 شخصا بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

12 أبريل 2026
مقتل 17 شخصا بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وطنا اليوم:قتل ستة أشخاص من عائلة واحدة، يوم الأحد، في غارة إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن “ستة شهداء سقطوا في الغارة على معروب”، وهي إحدى قرى قضاء صور، مشيرة إلى أن القصف استهدف منزلا تقطنه عائلة تضم أكثر من 7 أشخاص.
وأضافت الوكالة أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول التوغل والسيطرة على ما تبقى من أحياء في مدينة بنت جبيل”، حيث تدور اشتباكات عنيفة، تزامنا مع قصف مدفعي استهدف أطراف المدينة ومداخلها وعددا من القرى المجاورة.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية بسقوط قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية أخرى استهدفت عدة بلدات في جنوب وشرق لبنان.
وأشارت المعلومات إلى مقتل 17 شخصاً على الأقل في غارات طالت أربع بلدات.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات على الجبهة الجنوبية للبنان واستمرار الغارات الإسرائيلية في المنطقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
