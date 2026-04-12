لقاءً حواري في الجمعية الأردنية الكردية للثقافة

وطنا اليوم:شهدت مدينة إربد، مساء الامس السبت الموافق 11/04/2026، لقاءً حوارياً نوعياً نظمته الجمعية الأردنية الكردية للثقافة، تناول موضوع “السردية الأردنية ودور كرد الشمال فيها”، بحضور حاشد ضم أكثر من 35 شخصية من القامات والمثقفين الكرد في إقليم الشمال.

أبرز محاور اللقاء:

مبادرات وطنية: استعرض الباشا مروان عكاش مبادرة سمو ولي العهد المتعلقة بالسردية الأردنية، مؤكداً على أهمية توثيق التاريخ الوطني لتعزيز الهوية.

رؤية الجمعية: تحدث رئيس الجمعية، المهندس عبد الودود الكردي، عن أهداف الجمعية وأهمية مشروع السردية الكردية كجزء أصيل من السردية الوطنية الشاملة.

مداخلات فكرية: قدم كل من الدكتور محمد الصويركي، والدكتور عماد آغا، والاستاذ حازم آغا، والمهندس مفيد الشيخاني، مداخلات أثرت الحوار بتسليط الضوء على الجوانب التاريخية والاجتماعية للدور الكردي.

الخطة التنفيذية: قدّم المهندس مراد الكردي (أمين سر الجمعية وعضو اللجنة الفنية للسردية) شرحاً تفصيلياً حول استراتيجية السردية وبرنامجها التنفيذي، كما أجاب على تساؤلات واستيضاحات الحضور.

التوسع نحو الوسط والجنوب:

وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية أن هذا اللقاء يأتي كخطوة أولى ضمن سلسلة لقاءات وطنية؛ حيث تتضمن خطتها التنفيذية عقد اجتماعين منفصلين خلال الفترة القادمة لكل من كرد إقليم الوسط وإقليم الجنوب، وذلك لضمان شمولية السردية وتوثيق مساهمات كافة أبناء المكون الكردي في مختلف محافظات المملكة.

ختام الفعالية:

أعرب المشاركون في نهاية اللقاء عن شكرهم وتقديرهم لـ آل شيخو على كرم الضيافة وحسن الاستقبال في مضافتهم العامرة بـ “عروس الشمال”، مؤكدين على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز أواصر التواصل.