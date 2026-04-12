البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن

وطنا اليوم:شارك البنك الأردني الكويتي في رعاية الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حيث عُقد تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بعنوان “الاستثمار من أجل المستقبل”، بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين ورجال الأعمال وصنّاع القرار، وذلك بتاريخ 08/04/2026 في فندق الفورسيزونز.

وشكّل الملتقى منصة للحوار بين مختلف الأطراف المعنية بالشأن الاقتصادي والاستثماري، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية وتطوير فرص الاستثمار في الأردن بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وتأتي رعاية البنك لهذا الملتقى في إطار التزامه بدعم المبادرات والفعاليات التي تسهم في إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، وتعزيز التواصل مع البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية، بما يفتح آفاقاً جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية التي تدعم نمو الاقتصاد الوطني.

وفي تعليقه على هذه الرعاية، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد هيثم البطيخي: “نعتز في البنك الأردني الكويتي برعاية هذا الملتقى الذي يجمع نخبة من القيادات الاقتصادية والدبلوماسية تحت سقف واحد، ويشكل منصة مهمة لتعزيز الحوار حول فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي.”

وأضاف البطيخي: “إن إيماننا بمتانة بيئة الاستثمار في الأردن يدفعنا دائماً إلى دعم الفعاليات التي تسهم في الترويج للمملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات النوعية، لا سيما في ظل ما توفره رؤية التحديث الاقتصادي من فرص واعدة للنمو والابتكار”، مشيراً إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية تلعب دوراً محورياً في بناء جسور التعاون الدولي وتعزيز الشراكات الاقتصادية، مؤكداً التزام البنك الأردني الكويتي بتقديم الحلول المصرفية والتمويلية التي تدعم هذه التوجهات وتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقد شهد الملتقى جلسات حوارية تناولت عدداً من المحاور الاقتصادية المهمة، من أبرزها محاور رؤية التحديث الاقتصادي، وآفاق تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الاستثمارية الكبرى، إضافة إلى دور الدبلوماسية الاقتصادية في توسيع آفاق التعاون الدولي واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.