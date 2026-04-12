الملك يستقبل الوفد الوزاري السوري المشارك باجتماعات مجلس التنسيق الأعلى المشترك

12 أبريل 2026
الملك يستقبل الوفد الوزاري السوري المشارك باجتماعات مجلس التنسيق الأعلى المشترك

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأحد، الوفد الوزاري السوري المشارك في أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.
وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، ضرورة استمرار العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.
ولفت جلالة الملك إلى أن انعقاد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى المشترك خطوة مهمة لدفع العلاقات للأمام، مؤكدا ضرورة أن تسهم الاجتماعات في تنفيذ اتفاقيات العمل المشترك.
ويمثل المجلس 20 قطاعا حيويا ويهدف للنهوض بالعلاقات الأردنية السورية نحو الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مختلف المجالات.
وجرى بحث فرص التعاون في عدة قطاعات كالمياه والنقل والطاقة، إذ أشار جلالته إلى أهمية التكامل بين الدول العربية والعمل على مشاريع مشتركة بما يعزز التعاون الإقليمي.
وأعاد جلالة الملك التأكيد على دعم الأردن لجهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، وسفير الأردن لدى سوريا الدكتور سفيان القضاة.
كما حضره من الجانب السوري وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزراء الاقتصاد والصناعة، والطاقة، والعدل، والصحة، والنقل، والزراعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والشؤون الاجتماعية والعمل، والاتصالات وتقانة المعلومات، والإعلام، والأوقاف، والسياحة، والتنمية الإدارية، وعدد من المسؤولين.


