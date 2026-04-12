افتتاح المركز الأردني الإيطالي للتدريب والتأهيل في ناعور

وطنا اليوم – افتتح اليوم الأحد مندوباً عن رئيس مجلس إدارة التدريب المهني/ وزير العمل مدير عام المؤسسة بالوكالة رأفت الصوافين المركز الأردني الإيطالي للتدريب والتأهيل في لواء ناعور.

وحضر حفل افتتاح المركز متصرف اللواء الدكتور شادي البخيت ورئيس سلطة إقليم البترا المهندس عدنان السواعير

ومندوب السفير الايطالي/ مدير الوكالة الايطالية للتنمية روبرتو سولاتزو وكريستيانا بارتولوتشي من مركز فورمدل الإيطالي للبناء والتدريب ومدير عام الشركة الأردنية للتشغيل والتدريب العميد أشرف عليمات ورئيس البلدية المهندس ماهر العدوان.

وقال الصوافين إن المركز يُعد أحد المراكز النوعية التابعة لمؤسسة التدريب المهني، وتبلغ طاقته الاستيعابية 100 متدربا ومتدربة موزعين على 7 مشاغل لتدريب الشباب وتأهيليهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ويبلغ عدد المتدربين حالياً 129 متدرباً.

وبين أن التعاون بين مركز CESF بيروجيا / المركز الأردني الإيطالي للتدريب والتأهيل ومؤسسة التدريب المهني يهدف إلى تأهيل كوادر بشرية وفق متطلبات سوق العمل الإيطالي، تطوير مهارات المتدربين بما يتوافق مع المعايير الإيطالية، تلبية احتياجات سوق العمل الإيطالي، خاصة في قطاع الإنشاءات والسلامة والصحة المهنية، تعزيز فرص التشغيل الدولي من خلال التدريب المهني واللغوي، بالإضافة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية وتأهيلها للاندماج في بيئات العمل الخارجية.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ترجمة عملية لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تؤكد أهمية تطوير رأس المال البشري وتمكين الشباب الأردني من اكتساب مهارات نوعية تفتح أمامهم آفاق العمل داخل الأردن وخارجه.

وأكد أن مؤسسة التدريب المهني تعمل على بناء منظومة تدريب مهني متكاملة تعزز التشغيل المنتج، وتدعم تنافسية الكفاءات الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ برامج تدريبية متقدمة تشمل اللغة الإيطالية التطبيقية، والتدريب العملي في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والتقنيات الخضراء، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الأوروبي”.

وأوضح أن الاتفاقية تتضمن إيفاد نحو 300 عامل ماهر سنويا من الأردن إلى إيطاليا ضمن برنامج تشغيل معتمد، إلى جانب تطوير برامج تدريبية متخصصة تُنفذ في الأردن وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي، بما يضمن مواءمة المهارات الأردنية مع احتياجات سوق العمل الإيطالي والأوروبي.

وأضاف أن بنود التعاون بين الطرفين تشمل “تحديد معايير اختيار المتدربين بما يتوافق مع المعايير الإيطالية، وتصميم برامج تدريب مهنية تشمل التدريب التطبيقي ومهارات اللغة الإيطالية المعتمدة من جهات إيطالية رسمية، وتنفيذ برامج رفع كفاءة في المهن المطلوبة، وتوفير التدريب العملي في بيئات محاكاة حقيقية، وتبادل الخبرات الفنية بين الخبراء الأردنيين والإيطاليين.

وأشار الصوافين إلى أن المركز نفذ أول دورة تدريبية في مجال الصحة والسلامة المهنية بمشاركة 20 متدرباً من بلديتي ناعور وأم البساتين بواقع 24 ساعة، إضافة إلى تنفيذ دورة تدريبية “عن بُعد” في مجال الصحة والسلامة المهنية بمشاركة 17 متدرباً من لواء وادي موسى في محافظة معان ودورة أخرى عُقدت في سلطة إقليم البتراء بمشاركة 21 متدرباً من مفوضية الإقليم والمجتمع المحلي.