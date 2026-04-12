رئيس الأركان الإسرائيلي يطلب من الجيش الاستعداد لاحتمال عودة الحرب مع إيران

12 أبريل 2026
وطنا اليوم:قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن الجيش “الإسرائيلي” في حالة تأهب فوري لاحتمال العودة إلى الحرب مع إيران
وفي وقت سابق، قالت الصحيفة إن إسرائيل لم تتفاجأ بـ«فشل» المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ورأت أن طهران لم تُبدِ أي مرونة في المحادثات التي جرت في باكستان، ولم تُتح للأمريكيين مجالًا للمناورة.
الى ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإسرائيليين الأربعاء إن إسرائيل مستعدة لاستئناف الأعمال العدائية ضد إيران “في أي وقت” لتحقيق مجموعة أهدافها الكاملة.
وأفاد نتنياهو في خطاب بالفيديو صدر بعد الإعلان عن إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، إنه في الأسابيع الستة الماضية من العمليات العسكرية، حققت إسرائيل “إنجازات هائلة، إنجازات بدت حتى وقت قريب خيالية تماما”.
وتابع نتنياهو قائلا إن “إيران أصبحت أضعف من أي وقت مضى وإسرائيل أصبحت أقوى من أي وقت مضى”.
وأفادت شبكة سي بي إس نيوز أن الوفد الأميركي المشارك في المحادثات مع إيران في باكستان غادر العاصمة إسلام آباد بالكامل، دون تحقيق أي اختراق يُذكر في مسار المفاوضات.
ووفقًا لمسؤولين تحدثوا للشبكة، فقد غادر كل من جاريد كوشنر، وستيف ويتكوف، إلى جانب الفريق التقني، باكستان عقب انتهاء جولة محادثات مطولة استمرت نحو واحد وعشرين ساعة.
وفي مؤتمر صحفي مقتضب عقده نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس في إسلام آباد صباح الأحد بالتوقيت المحلي، أقرّ بأن المفاوضات لم تُسفر عن أي اتفاق.


