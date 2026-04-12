مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر من الفكرة إلى التطبيق لتمكين المبتكرين الشباب

12 أبريل 2026
مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر من الفكرة إلى التطبيق لتمكين المبتكرين الشباب

وطنا اليوم:في إطار جهودها المستمرة لتمكين رواد الأعمال الشباب في المملكة، أعلنت أورنج الأردن عن فتح باب التسجيل لبرنامج “من الفكرة إلى التطبيق – Dream to Demo Bootcamp”، وهو ورشة تدريبية مكثفة تم تنظيمها ضمن مركز أورنج الرقمي للريادة بهدف تحويل الأفكار الأولية إلى شركات ناشئة قابلة للتطبيق عبر منصة متكاملة داعمة للحلول القائمة على التكنولوجيا.
وعلى مدار ثمانية أسابيع، سوف يركز البرنامج على تزويد المشاركين بمختبرات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز/الواقع الافتراضي، حيث سينضم الرياديون إلى ورش عمل شاملة ويتلقون التوجيه والإرشاد من نخبة من الخبراء، مع إتاحة الوصول إلى بنية تحتية تقنية متطورة وحوسبة عالية الأداء تمكنهم من تقديم عروض تقديمية احترافية تعزز فرص نجاحهم وتنافسيتهم في سوق العمل.
وأكدت أورنج الأردن التزامها بدعم الرياديين في مراحلهم المبكرة، من خلال توفير فرص التشبيك وتطوير المهارات الأساسية اللازمة لبناء شركات ناشئة تنافسية ذات أثر إيجابي على المجتمع، بما يعكس دور الشركة في قيادة مستقبل الابتكار ودعم الاقتصاد الرقمي الوطني.
ويمكن للمهتمين بالمشاركة من أصحاب الأفكار الطموحة تقديم طلباتهم عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ5aIQ_c0QDpuFbh2cKhHEJs2yc7BWRISDKk9abBPj7NmEYQ/viewform?usp=publish-editor
ومن خلال مختبر الذكاء الاصطناعي، سوف يتعمق المشاركون في أطر التعلم الآلي، تحديداً الـ “PyTorch” والـ “TensorFlow”، بالإضافة إلى تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، والرؤية الحاسوبية لبناء أدوات أتمتة ذكية وتحليلات تنبؤية. وأما مختبر الواقع المعزز/الواقع الافتراضي، فيركز على الحوسبة المكانية، والنمذجة ثلاثية الأبعاد، وتقنية الإظهار في الوقت الفعلي باستخدام “Unity” و”Unreal Engine” لإنشاء محاكاة تدريبية واسعة وبيئات افتراضية متعددة المستخدمين.
ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo


