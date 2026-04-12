406 ملايين دينار صادرات تجارة عمان بالربع الأول للعام الحالي

وطنا اليوم:ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان لتصدير بضائع وسلع الى دول عربية و أجنبية بالربع الأول من العام الحالي بنسبة 30.9 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات إحصائية للغرفة، وصلت صادرات غرفة تجارة عمان من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها بالربع الأول من العام الحالي على 406 ملايين دينار، مقابل 310 ملايين دينار للفترة نفسها من 2025.

وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان خلال الربع الأول الماضي من العام الحالي 6830 شهادة، مقابل 7263 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب المعطيات الإحصائية، ذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي الى العديد من البلدان ابززها: سوريا بعدد 1286 شهادة ثم دولة الإمارات العربية المتحدة 1030 فالعراق 600 ومصر 191 وسويسرا بعدد 19 شهادة.

وتوزعت الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي على العراق بقيمة 156 مليون دينار، وسويسرا 92 مليون دينار ومصر نحو 23 مليون دينار وسوريا 21 مليونا فالأمارات العربية المتحدة بقيمة نحو 21 مليون دينار.

وشملت الصادرات بالربع الأول من العام الحالي المنتجات الأجنبية ( البضائع ذات منشأ أجنبي) بقيمة نحو 158 مليون دينار فالصناعية 53 مليون دينار، فالعربية (البضائع ذات منشأ عربي) نحو 53 مليون دينار، الزراعية نحو 32 مليونا وغيرها.

يشار الى أن شهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين وتستخدم من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.

وتصدر غرفة تجارة عمان، شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.

كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية، تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.