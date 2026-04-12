بنك القاهرة عمّان ينظّم حملة للتبرع بالدم لموظفيه دعمًا للجهود الوطنية

وطنا اليوم:انطلاقًا من التزام بنك القاهرة عمان بدوره الإنساني ومسؤوليته المجتمعية، نظّم حملة للتبرع بالدم لموظفيه، بالتنسيق مع مديرية بنك الدم، وذلك دعمًا للجهود الوطنية الهادفة إلى إنقاذ الأرواح وتعزيز قيم التكافل الإنساني في المجتمع.

وجرى تنفيذ الحملة في مقر الإدارة العامة للبنك ، حيث تواجد الفان المتنقّل للتبرع بالدم، إلى جانب إشراف فريق طبي مختص من بنك الدم، بما يضمن تطبيق أعلى المعايير الصحية والطبية وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمتبرعين.

وتهدف هذه المبادرة إلى المساهمة في رفد مخزون بنك الدم وتعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الاحتياجات الطبية الطارئة. كما تعكس روح التطوع والتضامن التي يتمتع بها موظفو بنك القاهرة عمّان، وحرص البنك على ترسيخ ثقافة العطاء في بيئة العمل.