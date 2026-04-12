مشوقة يسأل عن العجز في الميزانية والمنح والقروض وكيفية ادارة الحكومة لها

12 أبريل 2026

12 أبريل 2026
نص السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع: ديوان المحاسبة منح وقروض
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

1.ما هي الأسباب التي أدت إلى تحقيق عجز فعلي قبل التمويل بقيمة 588 مليون دينار في الوحدات الحكومية لعام 2024 وكيف تفسر الحكومة تراجع الإيرادات الفعلية بنسبة 6% عن المقدر
2 ما أسباب انخفاض المنح الخارجية الفعلية بنسبة 13% عن المخصصات المرصودة في الموازنة وما انعكاس ذلك على تنفيذ المشاريع الرأسمالية
3 ما مبررات تأخر بعض الشركات المملوكة للحكومة في تحويل فوائضها المالية إلى الخزينة وما هي الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بحق الجهات المخالفة
4 كيف تم احتساب فوائض مالية لبعض الشركات رغم وجود خسائر متراكمة لديها وما مدى دقة وموثوقية هذه التقديرات
5 ما هي الإجراءات الرقابية والتدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان الالتزام بأحكام قانون الفوائض المالية ومنع تكرار هذه المخالفات مستقبلاً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
النائب المهندس
عدنان مشوقه


