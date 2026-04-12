رياح مدمرة وأمطار عاتية.. إعصار فايانو يجتاح نيوزيلندا وإجلاء المئات

وطنا اليوم:اجتاح إعصار الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، اليوم الأحد، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف السكان وإجبار المئات على الإخلاء، وحذر مسؤولون من أن الأحوال الجوية ستزداد سوءا خلال اليوم.

وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية (مت سيرفيس) أن الإعصار فايانو جلب رياحا مدمرة تجاوزت سرعتها 130 كيلومترا في الساعة وأمطارا غزيرة وأمواجا عالية حتى قبل الموعد المتوقع لوصوله إلى اليابسة بعد الظهيرة.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في عدة مناطق وأصدرت تحذيرات من الرياح من المستوى الأحمر والتي لا تستخدم إلا في حالات الطقس الأكثر تطرفا.

وقال وزير إدارة الطوارئ مارك ميتشل إن الإعصار يتجه “أكثر نحو أطراف” الجزيرة الشمالية، بما يجنب أوكلاند، المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، أسوأ الأحوال الجوية، لكن من المتوقع أن تهب رياح أقوى وترتفع الأمواج عند عبوره الساحل.

وتابع قائلا “فيما يتعلق بما نتوقعه خلال الاثنتي عشرة ساعة قادمة، سنشهد تزايدا في شدة الإعصار بعض الشيء”.

وأشار إلى أن الإعصار أجبر مئات السكان على الإخلاء وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي خمسة آلاف منزل حتى الآن، وجرت إعادة التيار الكهربائي إلى حوالي ألفي منزل منهم.

وقالت هيئة الإطفاء والطوارئ إن الأطقم استجابت لأكثر من 100 طلب للمساعدة اليوم الأحد.

وذكرت الهيئة في بيان لها: “معظم المكالمات جاءت من الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية، مما يعكس مسار العاصفة والرياح العاتية وهطول الأمطار”.

وأفصح مساعد القائد الوطني للهيئة كين كوبر أن الموارد المتخصصة بما في ذلك الفرق ذات القدرات المعززة في الإنقاذ والاستجابة المائية، كانت في وضع يسمح لها بالمساعدة في المناطق الأكثر تضررا من الطقس السيئ.

وكان الإعصار قد ضرب فيجي في وقت سابق من الأسبوع، مما أدى إلى إغلاق المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد كإجراء احترازي بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية