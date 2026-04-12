بدء الصيانة الدورية للكعبة المشرفة للحفاظ على العناصر المعمارية

وطنا اليوم:كشف وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، بدء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، في إطار العناية المستمرة ببيت الله الحرام، والحفاظ على عناصره المعمارية ليبقى في أبهى صورة تليق بمكانته الدينية العظيمة.

وأوضح الربيعة، عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”، أن الكعبة المشرفة تحظى برعاية واهتمام دائمين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في امتداد لنهج راسخ توليه السعودية لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

تقنيات متقدمة في أعمال الصيانة

وأشار إلى أن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تنفّذ أعمال الصيانة باستخدام أحدث التقنيات والمعايير المتقدمة، بما يضمن الحفاظ على سلامة مكونات الكعبة المشرفة واستدامتها، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

واختتم الربيعة تصريحه برسالة ترحيبية لضيوف الرحمن، قائلاً: “حيّاكم الله في مكة المكرمة”، في إشارة إلى جاهزية الخدمات واستمرار العناية بقاصدي بيت الله الحرام.

مسيرة عناية ممتدة

وتأتي هذه الجهود ضمن مسيرة ممتدة من العناية والاهتمام بالمسجد الحرام والكعبة المشرفة، تعكس التزام المملكة التاريخي بخدمة الحرمين الشريفين، وتوفير أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين، بما يضمن أداء المناسك بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.