انطلاق اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا على المستوى الوزاري

12 أبريل 2026
وطنا اليوم:انطلقت في عمّان، الأحد، أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين المملكة والجمهورية العربية السورية، على المستوى الوزاري، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية وشؤون المغتربين السوري أسعد الشيباني.
وتبحث اجتماعات المجلس التي تنعقد بمشاركة وفدين وزاريين يمثلان 20 قطاعا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتعميقها شراكة استراتيجية شاملة في عدة مجالات حيوية تهم البلدين الشقيقين.
وكانت اللجان الفنية عقدت السبت، اجتماعات تحضيرية لأعمال المجلس.
وسيعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا عند الساعة الـ3 عصرا.
وكان الصفدي، وقّع مع الشيباني، مذكِّرة تفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية لإنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى، والذي كان قد اتفق البلدان على تأسيسه خلال زيارة الصفدي لدمشق بتاريخ 17 نيسان 2025 ولقائه مع الوزير الشيباني.
وعقد المجلس أولى دوراته في أيار 2025 في دمشق، برئاسة الصفدي والشيباني، وعضويّة وزراء كلّ من، المياه والري، والصناعة والتجارة والتموين، والطاقة والثروة المعدنية، والنقل، عن الجانب الأردني، ونظرائهم السوريين وزراء الاقتصاد والصناعة، والطاقة، والنقل.


