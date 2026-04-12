الصفدي يبحث مع الشيباني العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

وطنا اليوم:التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في عمّان، الأحد، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات في المنطقة.

ويأتي ذلك على هامش انطلاق أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا على المستوى الوزاري، برئاسة الصفدي والشيباني وبمشاركة وفدين وزاريين يمثلان 20 قطاعا.

وسيعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا عند الساعة الـ3 عصرا.

وكان الصفدي، وقّع مع الشيباني، مذكِّرة تفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية لإنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى، والذي كان قد اتفق البلدان على تأسيسه خلال زيارة الصفدي لدمشق بتاريخ 17 نيسان 2025 ولقائه مع الوزير الشيباني.

وعقد المجلس أولى دوراته في أيار 2025 في دمشق، برئاسة الصفدي والشيباني، وعضويّة وزراء كلّ من، المياه والري، والصناعة والتجارة والتموين، والطاقة والثروة المعدنية، والنقل، عن الجانب الأردني، ونظرائهم السوريين وزراء الاقتصاد والصناعة، والطاقة، والنقل.