الصفدي يبحث مع الشيباني العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

12 أبريل 2026
وطنا اليوم:التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في عمّان، الأحد، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات في المنطقة.
ويأتي ذلك على هامش انطلاق أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا على المستوى الوزاري، برئاسة الصفدي والشيباني وبمشاركة وفدين وزاريين يمثلان 20 قطاعا.
وسيعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا عند الساعة الـ3 عصرا.
وكان الصفدي، وقّع مع الشيباني، مذكِّرة تفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية لإنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى، والذي كان قد اتفق البلدان على تأسيسه خلال زيارة الصفدي لدمشق بتاريخ 17 نيسان 2025 ولقائه مع الوزير الشيباني.
وعقد المجلس أولى دوراته في أيار 2025 في دمشق، برئاسة الصفدي والشيباني، وعضويّة وزراء كلّ من، المياه والري، والصناعة والتجارة والتموين، والطاقة والثروة المعدنية، والنقل، عن الجانب الأردني، ونظرائهم السوريين وزراء الاقتصاد والصناعة، والطاقة، والنقل.


24 ساعة
01:52

كلمةُ عشقٍ في جامعةِ الزيتونةِ الأردنية

00:23

مدرسة كنز المعرفة بمادبا تفوز بالمركز الأول على مستوى مديرية التربية والتعليم في مسابقة “جذور الإبداع والموهبة”

22:41

سادن العدالة وحكيم القانون: الأستاذ الدكتور محمد المعاقبة ⚖️🌹

22:07

عزوف الشباب عن الزواج… أزمة جيل أم إنذار مجتمع؟

22:03

الأردن في عين العاصفة: صمتٌ حكيم وبوصلة لا تخطئ

21:35

الميثاق الوطني يشيد بالتريث في تعديل “الضمان” ويؤكد: العدالة وحماية حقوق المشتركين أولاً

20:40

الخرابشة: أتاوة للحكومة بين 3 و10% من إيرادات نحاس أبو خشيبة

20:28

وفاة أيقونة بوليوود المطربة الهندية آشا تاي

20:20

6 آلاف زائر لـ تلفريك عجلون في عطلة نهاية الأسبوع

20:09

سندويتشات لا تخلو من “النق”!

20:00

الضمان الاجتماعي : بحال عدم توفر الاستدامة لن نفي بالتزاماتنا

19:50

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق 7 مدانين بتهريب المخدرات بينهم أردنيان

وفيات
وفيات الأحد 12-4-2026وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليموفيات الخميس 9-4-2026