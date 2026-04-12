الفوسفات الأردنية تحقق قفزة نوعية في أسعار التعاقدات العالمية تُعزز تنافسيتها للربع الثاني من العام 2026

– رفع أسعار بيع حامض الفوسفوريك للربع الثاني من العام الحالي 70 دولار

– زيادة سعر الطن من سماد الداب بنحو 100 دولار للطن

– حركة تصديرية نشطة في ميناء التصدير في العقبة

وطنا اليوم:أعلنت شركة مناجم الفوسفات الأردنية عن تمكنها من رفع أسعار بيع حامض الفوسفوريك للربع الثاني من العام الحالي، ليصل إلى 1360 دولاراً للطن، مقارنة بـ 1290 دولاراً في الربع الأول.

وأكدت الشركة ان هذه الخطوة تعكس متانة مركزها المالي وقدرتها التفاوضية العالية في الأسواق الدولية.

وقالت الشركة إنه تم الاتفاق على زيادة سعر حامض الفوسفوريك بمقدار 70 دولاراً للطن الواحد مع كبار المستهلكين في الهند، ما يؤكد الثقة العالمية في جودة المنتج الأردني واستمرارية سلاسل التوريد.

وسجلت أسعار بيع سماد “الداب” ارتفاعاً قياسياً، بزيادة بلغت نحو 100 دولار للطن عما كانت عليه في الربع الأول من العام 2026، ما يساهم بشكل مباشر في تعزير ربحية الشركة وتوسيع حصتها السوقية.

وبينت الشركة أن ميناء التصدير في العقبة، يشهد حركة تصديرية نشطة، اذ تنتظر أربعة بواخر دورها للتحميل لتصدير الفوسفات الأردني إلى عدة دول، ما يعكس تصاعد الطلب العالمي على الخام الأردني.

كما استقبل ميناء التصدير باخرة لتحميل حامض الفوسفوريك المنتج من الشركة الهندية الأردنية للكيماويات المملوكة بالكامل لشركة مناجم الفوسفات الأردنية للتصدير للهند.

وأوضحت الشركة ان هذا النجاح لم يقتصر على مبيعات الخام فقط، بل امتد ليشمل الذراع الصناعي المشترك، بعد أن شهدت منتجات الشركة الأردنية اليابانية للأسمدة، إقبالاً متزايداً وطلبات تصديرية مكثفة من مختلف الدول الأجنبية، ما يشكل رافداً جديداً لأرباح المجموعة.

وضمن استراتيجيتها لضمان استمرارية الإنتاج رغم الظروف الجيوسياسية الراهنة وما تشهده من تحديات، استقبلت شركة مناجم الفوسفات الأردنية باخرة محملة بمادة الأمونيا لغايات التفريغ، وهي المادة الأساسية في صناعة الأسمدة، بما يضمن تدفق الإنتاج دون انقطاع ودعم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

وأكدت الشركة أن هذه المؤشرات الإيجابية مجتمعة، والتي تشمل ارتفاع الأسعار التعاقدية، وزيادة الطلب اللوجستي، تضع الشركة في موقع ريادي يسهم في زيادة أرباحها ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص استثمارية ناجحة