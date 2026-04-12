أجواء باردة الأحد وارتفاعات متتالية على الحرارة بدءا من الاثنين

وطنا اليوم:يكون الطقس الأحد، باردا نسبيا في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 17-9 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 15-7، وفي المرتفعات الشمالية 14-6، وفي مرتفعات الشراة 15-5، وفي مناطق البادية 22-8، وفي مناطق السهول 17-9، وفي الأغوار الشمالية 26-12، وفي الأغوار الجنوبية 29-15، وفي البحر الميت 28-14، وفي خليج العقبة 30-16 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الاثنين ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويكون الطقس مشمسا ولطيفا في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ الثلاثاء ارتفاع ملموس في درجات الحرارة، ويكون الطقس مشمسا ودافئا بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

ويطرأ الأربعاء ارتفاع ملموس آخر في درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار الجنوبية والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للغبار، لا سيما في مناطق البادية.