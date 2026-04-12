السير : تحسن السلامة المرورية وانخفاض الوفيات والإصابات في 2026

12 أبريل 2026
وطنا اليوم:أعلنت إدارة السير في مديرية الأمن العام، تسجيل تحسن نسبي في مستوى السلامة المرورية خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وأشارت إدارة السير الأحد، إلى انخفاض أعداد الوفيات لكل 10 آلاف مركبة بنسبة 21.8% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ولفتت إلى انخفاض أعداد الإصابات لكل 10 آلاف مركبة بنسبة 10.7% خلال الفترة نفسها، ما يعكس تحسنا في مستوى الأمان على الطرق.
وعزت إدارة السير هذا التحسن إلى الأثر الإيجابي للإجراءات التنظيمية والرقابية والتوعوية، إلى جانب تحسن سلوكيات مستخدمي الطريق، لا سيما فيما يتعلق بالالتزام بالسرعات القانونية والانتباه أثناء القيادة.


01:52

كلمةُ عشقٍ في جامعةِ الزيتونةِ الأردنية

00:23

مدرسة كنز المعرفة بمادبا تفوز بالمركز الأول على مستوى مديرية التربية والتعليم في مسابقة “جذور الإبداع والموهبة”

22:41

سادن العدالة وحكيم القانون: الأستاذ الدكتور محمد المعاقبة ⚖️🌹

22:07

عزوف الشباب عن الزواج… أزمة جيل أم إنذار مجتمع؟

22:03

الأردن في عين العاصفة: صمتٌ حكيم وبوصلة لا تخطئ

21:35

الميثاق الوطني يشيد بالتريث في تعديل “الضمان” ويؤكد: العدالة وحماية حقوق المشتركين أولاً

20:40

الخرابشة: أتاوة للحكومة بين 3 و10% من إيرادات نحاس أبو خشيبة

20:28

وفاة أيقونة بوليوود المطربة الهندية آشا تاي

20:20

6 آلاف زائر لـ تلفريك عجلون في عطلة نهاية الأسبوع

20:09

سندويتشات لا تخلو من “النق”!

20:00

الضمان الاجتماعي : بحال عدم توفر الاستدامة لن نفي بالتزاماتنا

19:50

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق 7 مدانين بتهريب المخدرات بينهم أردنيان

وفيات
وفيات الأحد 12-4-2026وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليموفيات الخميس 9-4-2026