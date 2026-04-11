وزير الصحه يتفقد عددا من المواقع الصحية في محافظتي الكرك والطفيلة

وطنا اليوم _

تفقد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور خلال جولة قام بها اليوم السبت لمحافظتي الطفيلة والكرك، 7 مراكز صحية شاملة هي مركز صحي الكرك، ومركز صحي مؤتة، ومركز صحي المزار، ومركز صحي ذات راس، ومركز صحي العيص، ومركز صحي الطفيلة، ومركز صحي بصيرا، بالاضافة إلى مستشفى الطفيلة الحكومي، حيث اطّلع خلال الزيارة على سير العمل ووقف على أبرز التحديات التشغيلية والفنية، خاصة ما يتعلق بنقص الكوادر وتباين مستوى الخدمات بين المراكز الصحية، ومستوى هذه الخدمات وآليات العمل المتبعة في هذه المرافق.

وأكد البدور أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز عدد من المرافق الصحية بالكوادر الطبية والصحية والإدارية اللازمة، إلى جانب العمل على إعادة تنظيم الخدمات داخل المراكز الصحية، بما يضمن تحسين كفاءة الأداء وتقليل أوقات الانتظار ورفع جودة الرعاية المقدمة.

وشدد على أهمية إجراء تقييم شامل لواقع البنية التحتية في هذه المرافق، بما يشمل أعمال الصيانة الضرورية، ووضع أولويات واضحة لتنفيذها، لضمان استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع، وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات الصحية.

وأشار البدور إلى أن إعادة تنظيم خدمات المراكز الصحية ستتم وفق أسس تضمن تكامل الأدوار بينها، وتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات الصحية في مناطقها، خاصة في المناطق البعيدة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات وتحسين كفاءة النظام الصحي بشكل عام.

وأكد أن الجولات الميدانية ستبقى أداة رئيسية لمتابعة الأداء وتحديد الاحتياجات بشكل دقيق بما يدعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة تنعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الصحية.

وبيّن أن هذا التوجه ينسجم مع النهج الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، والقائم على تعزيز العمل الميداني وتطوير آليات المتابعة المباشرة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات العامة وتحسين مستوى الاستجابة للاحتياجات في مختلف القطاعات.